驻南非大使林松添就中美经贸磋商《白皮书》举行中南媒体吹风会

人民网约翰内斯堡6月6日电 （王磊）南非当地时间6月6日，中国驻南非大使林松添举行中南媒体吹风会，介绍了近日中方发表的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书的目的和主要内容，强调贸易战没有赢家，中方愿同美方在相互尊重的基础上尽快达成互利双赢的协议。但合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则问题上中国绝不接受任何强加的不公平协议。中国坚决反对任何形式的贸易霸凌主义、单边主义、保护主义，坚定维护国际公平、正义和基于规则的自由贸易秩序。希望美方认清形势，早日回归正轨，同中方相向而行，取得双赢结果。

南非卫星电视五台、非洲通讯社、茨瓦内电台、《星报》、《公民报》、《外交圈报》、新闻24小时、每日独行者网站等南各大主流媒体，《人民日报》、新华社、中央电视台、国际台等驻南央媒，凤凰卫视、《非洲时报》、《华侨周报》等华文媒体，以及尼日利亚电视台、越南通讯社等20余家媒体出席。吹风实录如下：

林大使说，几天前，中国国务院新闻办公室发布了《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书。这是去年9月发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》以来，中方再度就中美经贸问题发表白皮书。这充分显示了中方对于通过谈判磋商解决分歧摩擦的诚意。

中美是具有全球影响的世界前两大经济体，事关世界繁荣与稳定。美国发起的对华“贸易战”损害的不仅仅是两国利益，欧洲、日本、新兴市场乃至非洲都受损害，破坏的是基于规则的自由贸易秩序、市场信心和世界经济复苏动力。

正如非洲谚语所讲“大象打架，草地遭殃”。中美通过谈判磋商尽快找到解决之道符合国际社会的共同利益。中方此次发表《白皮书》目的很简单，就是将谈判历程和结果等事实原原本本地告诉世界，让国际社会知道谁不守规则，谁在出尔反尔、不守诚信、反复操弄极限施压。相信国际社会自有公论。

正如《白皮书》中所强调的，中方对于中美经贸谈判的态度是一贯的、明确的。中国愿意通过坦诚谈判，以合作的方式解决问题，推动中美尽快达成互利双赢的协议。

但合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则问题上中国绝不让步，绝不接受任何强加的不公平协议。对于美国发起的对华贸易战，中国的立场很简单，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打。要谈，大门敞开；要打，则奉陪到底。为了世界人民的共同利益，维护国际公平、正义和基于规则的自由贸易秩序，中方没有别的选择，将坚决反对任何贸易霸凌主义、单边主义、保护主义。

历史已经证明，贸易战没有赢家，我们希望美方能够听一听国际社会的理性和正义呼声，认清形势，早日回归正轨，同中方相向而行，争取在相互尊重的基础上达成一个互利双赢的协议。这不仅对中美两国有利，也是国际社会的普遍期待。

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