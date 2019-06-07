原标题：美国西点军校发生严重交通事故 造成1死21伤

【环球网报道 记者 侯佳欣】当地时间6日，美国西点军校一座训练设施内发生一起严重交通事故，造成至少1名学员死亡，21人受伤。

图源：CNN

据美国有线电视新闻网(CNN)6日报道，周四(6日)早上，一辆运兵车在西点军校附近的自然桥营地训练设施(Camp Natural Bridge)发生事故。造成至少一名学员死亡，另有19名学员和两名教官受伤。美国哥伦比亚广播公司(CBS)称，事故发生后有数架急救直升机飞抵现场，将受伤人员运往附近医院救治，伤员伤势较重。

CNN报道截图

西点军校校长威廉(Darryl Williams)在新闻发布会上表示，当地时间6日，一辆运兵车在前往训练场地的途中发生翻车事故，导致一人死亡。当时，运兵车上共有22人，包括2名教官及20名学员。

在此事件后，美国总统特朗普和纽约州州长科莫均对事故表示关注，对遇难者和伤员表达了哀悼和同情。

特朗普发布推文称，“很遗憾听到这起可怕的事故中涉及到我们伟大的西点军校学员。让我们为死难者哀悼，为受伤者祈祷。愿上帝保佑他们所有人。”

特朗普推特截图

西点军校全称美国军事学院(The United States Military Academy)，是美国第一所军校，位于纽约市以北约50英里的地方。美国第18任总统格兰特、第34任总统艾森豪威尔，以及著名将领巴顿、麦克阿瑟、李奇微等均为该校毕业生。

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