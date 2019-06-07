澳大利亚科学家在“澳宝”中发现恐龙群化石

新华社悉尼6月7日电（郭阳）澳大利亚科学家最近发现，开采于澳大利亚新南威尔士州莱特宁岭的蛋白石中包含着一个恐龙“群体”的化石，这是在澳大利亚发现的第一个恐龙“群体”，它们属于一个新的恐龙物种。

蛋白石是一种含水的非晶质二氧化硅，因主产地是澳大利亚又称“澳宝”。位于新南威尔士州内陆的小镇莱特宁岭是世界著名黑色蛋白石产区。

澳大利亚新英格兰大学等机构研究人员在新一期美国《古脊椎生物学杂志》上报告说，经鉴定分析，他们确认开采于莱特宁岭的一批蛋白石中包裹着至少4具距今1亿年前的恐龙骸骨，它们属于一种新的食草恐龙，其中一具遗骸是世界上迄今发现的最完整蛋白石恐龙骨骼。

领导这项研究的新英格兰大学菲尔·贝尔博士介绍说，这组蛋白石化石中约60块骸骨来自一只成年恐龙，其中还包含部分头骨，这具较完整的蛋白石恐龙骨骼十分珍贵。

澳大利亚各澳宝矿区曾发现不少其他爬行动物的蛋白石化石，但它们通常埋没在未加工的蛋白石产品中，直到蛋白石经处理、切割、抛光后才被发现，此时大多化石已经残缺和破损，仅剩零星的残余。

这批蛋白石20世纪80年代由一位名叫罗伯特·福斯特的矿工发现，但直到2015年，它们才被福斯特的子女送往澳大利亚澳宝中心进行研究。

研究人员起初以为其中仅有一具骸骨，经仔细观察后发现有4块肩胛骨，而且大小不一，因此推断它们来自一个小的恐龙群或家族。

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