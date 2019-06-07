圣彼得堡手账|这所大学有多牛？

圣彼得堡国立大学是俄罗斯第一所大学，于1724年由彼得大帝下令与彼得堡科学院同时创建，是俄罗斯最知名的高等学府之一。

圣彼得堡国立大学的历史与俄罗斯的科学和文化的发展密不可分，在建立之初就致力于科技和人文的研究，培养为俄罗斯带来发展与变革的人才，是俄罗斯重要的科研、文化、教育中心。该校在世界历史发展过程中也占有重要地位。

有多名俄罗斯科学家都曾在该校任教。如：著名数学家布尼亚科夫斯基和切比雪夫;著名物理学家和电工学家，电磁现象学说的奠基人之一楞次，曾任圣彼得堡国立大学校长。1883年，他提出了确定感应电流方向的定律，后来被命名为楞次定律；俄罗斯生理学派创始人，自然科学家谢切诺夫;化学元素周期表的创建人门捷列夫；“俄国化学之鼻祖”沃斯克列先斯基。

在俄罗斯史册上，这所大学涌现出了许多杰出人士和科学家，为世界和人类科技进步做出重大贡献。

1869年3月6日，毕业后留校任教的门捷列夫在俄国化学学会的会议上宣读了他发现的化学元素周期律，并创立了化学元素周期系。

1895年5月7日，毕业于该校物理数学系的波波夫在俄国物理化学学会上发布了他发明的世界第一台无线电接收机。同年，还制成了雷电指示器，成为世界无线电通讯的发明者。

1904年获诺贝尔生理学医学奖的巴甫洛夫，也是圣彼得堡国立大学的毕业生。他创立了高级神经活动的唯物主义学说、现代最大的生理学派和生理学研究新方法。

俄罗斯总统普京和总理梅德韦杰夫都毕业于该校法律系。

历史上，圣彼得堡国立大学的科学家为俄罗斯贡献了多个诺贝尔奖。

巴甫洛夫，1904年诺贝尔生理学奖

谢苗诺夫，1956年诺贝尔化学奖得主

朗道，1962年诺贝尔化学奖得主

普罗霍罗夫，1964年诺贝尔物理学奖得主

列昂季耶夫，1973年诺贝尔经济学奖得主

康托罗维奇，1975年诺贝尔经济学奖

(责编：贾文婷、杨牧)