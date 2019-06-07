打自由贸易之名，行贸易保护之实（钟声）

打自由贸易之名，行贸易保护之实，美国政客算是给世界“上了一课”。人们看到，美方单方面挑起对多国的贸易争端，筑起了“关税壁垒”，关上了自由贸易大门。国际媒体也刊发以此为主题的漫画，新解“皇帝的新衣”，揭露了当前美方言行的自欺欺人。世界各国早已对美方大搞贸易保护主义表明严正立场，可惜美国一些政客似乎充耳不闻、无动于衷。

美国一些人口若悬河的不实之词确实不少。当美国对中国输美商品开出加征关税清单时，白宫国家经济委员会主任库德洛说，这可能并不会执行，而是一种谈判策略，美方“归根结底还是一个自由贸易者”；白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗在哈德逊研究所也大喊美方是“自由贸易者”，并声言“对于这届政府来说，自由贸易的意思是，贸易是自由、公平、对等和平衡的”；在世界经济论坛年会上，美方信誓旦旦：“我们支持自由贸易，但必须是公平、互惠的”；在向进口钢铝产品加征关税时，美方宣称“我们想要的是自由、平等且聪明的贸易”；美方还堂而皇之提出了零关税、零壁垒、零补贴的口号……尤其可笑的是，美国的政客一边表白“将继续要求与中国建立一种自由、公平和互惠的经济关系”，一边转而对价值2500亿美元中国输美商品加征25%的关税。难怪德国《商报》评价：把“美国优先”硬说成“自由贸易”，是美方在搞“词语杂耍”。

中国有句老话：听其言，观其行。最重要的不是怎么说，而是怎么做。如果美方真的拥护自由贸易，且同中方一样有志于构建开放型世界经济，就应该拿出诚意和行动解决问题，而非出尔反尔，自以为挥舞关税大棒就能将非分之想化为现实。

如果美方真的拥护自由贸易，且同世界各国一样渴望促进共同发展，就不会在2017年3月在德国举行的二十国集团财长和央行行长会议上固执己见，导致联合公报首次不提及促进自由贸易和反对保护主义。

如果美方真的拥护自由贸易，期冀互利互惠，就不会断然拒绝欧盟去年提出的对进口工业产品对等实施零关税的提议，也不会选择从6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税。

人心是一杆秤，掂得清公平贸易与霸凌蒙骗。美方今天所谓的自由贸易，不过是妄图继续压榨多边贸易体制、骗取他国信任、大捞一己私利的单边游戏。美方今天所谓零关税、零壁垒、零补贴，不过是企图取消世贸组织对发展中成员的保护，以本国优势产业冲垮他国发展的根基，任自己横行世界。美方今天所谓的公平竞争，不过是无视世贸组织多边性、包容性、非歧视性等原则，无原则地刻意放大于己有利因素。说到底在华盛顿眼中，对美国有利即公平，否则就要推倒重来。“美中之间的协议不可能是对等的，由于中国过去的贸易做法，协议必须更有利于美国。”这是公然挑衅，也是美方大搞单边主义、狂妄自大的明证。

自由、对等是国际贸易的基础和前提，支持自由贸易、反对保护主义是世贸组织的核心价值和基本原则。这是各方经过长期艰苦谈判后妥协的结果。美方是世贸组织重要成员，也是多边贸易规则的主要制定者，充分享受到了自由贸易带来的好处。但世贸规则不是美国一家的规则。美国没有权力也没那份实力，为了一己之私将一切推倒重来。

自由贸易就是自由贸易，贸易保护主义就是贸易保护主义。美国一些政客无论怎样表演，也无法让谎言蒙蔽世人的眼睛。在经济全球化时代，重要的是维护规则、做大世界各国共同利益的蛋糕，而不是蛮横无理、强取豪夺、“美国优先”。华盛顿政客们的偏执只会让美国在乱打乱闯中迷失了方向，到头来只会是丢了西瓜捡起芝麻。

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 04 版）

(责编：贾文婷、杨牧)