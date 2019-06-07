亚马逊拟在“数月内”让无人机送货 载货不足5斤

美国电子商务企业亚马逊公司5日宣布，将在数月内启用自主驾驶飞行器配送货物。不过，亚马逊没有提及具体时间，也没有说明自主驾驶飞行器配送的具体区域。

亚马逊说，新型自主驾驶飞行器借助计算机视觉和机器学习算法，可以在消费者家后院着陆时识别、避让人或晾衣绳。美联社援引亚马逊零售业务主管杰夫·威尔克的话报道：“从滑翔伞到电线……飞行器‘大脑’都给予安全保障。”

威尔克说，自主驾驶飞行器充满电后最长飞行距离可达24千米，30分钟内完成配送，携带货物重量不超过2.3千克。

亚马逊公司多年前开始研发自主驾驶飞行器配送。亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯2013年12月在哥伦比亚广播公司节目“60分钟”中声称5年内可以实现自主驾驶飞行器送货。

美国联邦航空局对威尔克5日的说法未予回应。联邦航空局今年4月23日向谷歌母公司“字母表”旗下的无人机配送企业“翼航空”发放美国首份无人机配送许可。

威尔克说，亚马逊正与多家监管机构沟通，希望尽快获得许可证。他说：“我们希望在数月内办成。”（黄敏）【新华社微特稿】

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