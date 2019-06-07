西开普省斯泰伦博斯地区安全事件频发 当地农民呼吁政府加强农村安全防护

人民网约翰内斯堡6月6日电 （王磊）南非当地时间6月2日晚，斯泰伦博斯（Stellenbosch）地区一名农场主在家中遭遇持枪入室抢劫，三名劫匪闯入其家中，殴打农场主并索要财物，致其肋骨骨折，并抢走电视、相机镜头、手机以及钱包等财物，所幸农场主生命无碍。

案发时，该名农场主正在查看手机上社交媒体群（Whatsapp）中的安全提醒，消息提示附近居民注意看管好财物，并将门窗锁好。就在他准备去检查后门是否关好时，发现窗外有人经过。

“他们来了！”他马上高声提醒屋里的妻子。据农场主回忆，两名劫匪男子用撬棍破坏了防盗栏并试图进入屋子。随后，其中一名劫匪持枪闯入，并开始殴打农场主索要财物，另一名劫匪则试图找到他的妻子。

农场主的妻子将自己和狗反锁在屋内，在第三名劫匪试图闯入时按响了警铃。三名劫匪在五分钟内带着一台32英寸的电视机，一个放在厨房柜台上的相机镜头，手机以及钱包逃之夭夭。保安公司和警察随后赶到。

而就在几小时前，一名62岁的农场主在家中被谋杀。同样斯泰伦博斯附近，一名妇女和一名儿童上周还遭遇抢劫。

从农民协会、政党到农场工人协会等各方都对袭击表示强烈谴责，并对受害者表示同情。南非农业协会（AgriSA）则呼吁总统拉马福萨采取强有力的行动，打击针对农民的违法犯罪行为并改善农村安全。

代表南非2500家南非葡萄酒生产商的Vinpro是一家非营利性公司，其发言人表示，“从Vinpro的角度出发，我们呼吁葡萄酒种植社区对自己的安全提高警惕，并通过参与其所在地区的警务活动，以及采取必要的安全措施来保证自身安全。”

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