相互欣赏文明之美（记者手记）

“对很多中国人而言，俄罗斯意味着柴可夫斯基的《天鹅湖》、高尔基的《海燕》、列宾的《伏尔加河上的纤夫》、奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》，您对中国文化有什么比较深刻的印象？”

“我喜欢孔子的哲学思想，喜欢李白、杜甫、白居易的诗，我还特别喜欢巴金的《家》《春》《秋》三部曲。”

这是我们采访俄罗斯圣彼得堡国立大学中国研究中心主任萨莫依洛夫教授时的一段对话。

俄罗斯是世界上最早研究汉学的国家之一，汉学研究水平在世界上一直处于前列。孔子、老子等中国古代思想家为广大俄罗斯民众所熟悉。俄罗斯一位知名汉学家曾经说过：“中国文化已经深深浸润到俄罗斯各个角落。”著名文学家列夫·托尔斯泰曾说，文明的建立，靠的不是机器而是思想。他本人很早就对中国古代哲学思想有浓厚的兴趣，在80岁高龄时还学习过汉语。至今，托尔斯泰故居的书架上还保存着几本中国先哲作品的俄文译本。

中国老一辈人则深受俄罗斯文化影响，读过很多俄罗斯文学经典作品，对俄罗斯和俄罗斯人民充满感情。很多中国游客来俄罗斯，红场、冬宫、阿芙乐尔号巡洋舰等是必看景点。

每一种文明都扎根于自己的生存土壤，凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求。俄罗斯文化源远流长，博大精深，充满魅力，正如习近平主席所说：“我年轻时读了车尔尼雪夫斯基的《怎么办？》，当时给了我很大的影响。这就是优秀文化的魅力。”

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。《诗经》《论语》、造纸术、印刷术等经典作品和发明创造，既是中国的，也是世界的；红场、俄罗斯芭蕾舞、普希金的诗歌、托尔斯泰的三大名著《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等，既是俄罗斯的，也是世界的。在中俄建交70周年纪念大会的文艺演出中，当两国艺术家共同奏响《茉莉花》《红莓花儿开》等乐曲时，听众无不沉浸在熟悉而优美的旋律中，心弦被深深拨动。

文明是美的结晶，彰显着创造之美。各种文明本没有冲突，只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。当前，国际安全环境面临严峻挑战，单边主义、霸凌主义愈演愈烈，逆流而动。地球是人类的家园，人类是命运共同体，各国交往更应该加强文明的交流与互鉴，而不能自视高人一等，执意改造甚至取代其他文明。只有这样，才能让本国文明充满勃勃生机，为他国文明发展创造条件，让世界文明百花园群芳竞艳。

文明交流互鉴，滋润着人们的精神家园。从风起云涌的革命年代到新时代，中俄两国加强人文交流，将传承世代友好，巩固民间友好往来，促进文明互学互鉴，共同谱写人类辉煌灿烂的文明发展史诗。

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 05 版）

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