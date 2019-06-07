“大熊猫是俄中两国人民友谊的见证”

在莫斯科动物园看大熊猫的俄罗斯小朋友。

本报记者 赵 成摄

收到大熊猫玩偶的俄罗斯小朋友开心极了。

本报记者 白 阳摄

绘有大熊猫形象的俄罗斯套娃。

本报记者 曲 颂摄

莫斯科动物园内，大熊猫“丁丁”在惬意地玩耍。

本报记者 白 阳摄

4月26日，习近平主席同普京总统在北京举行会谈，正式宣布，中方将向俄方提供一对大熊猫开展合作研究。

4月29日晚，大熊猫“如意”和“丁丁”乘包机抵达莫斯科，开启了为期15年的友好使命。

6月5日，习近平主席和普京总统共同出席莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式。

当地时间6月6日8时刚过，第一天对公众开放的莫斯科动物园熊猫馆门前就聚集了大量游客，很多小孩子把脸贴在玻璃上，拼命找寻着。当近两岁的大熊猫“丁丁”终于出现在大家的视线中时，人们的欢笑声此起彼伏，小孩子们兴奋地随着四处跑动的“丁丁”来回奔跑，现场洋溢着欢乐喜庆的氛围。

“大熊猫是珍贵的宝物”

“这是我们莫大的荣幸！”莫斯科动物园园长斯韦特兰娜·阿库洛娃自2016年担任园长以来，就计划恢复熊猫馆，今天终于如愿以偿。

经过近4年的协商，今年2月28日，中国野生动物保护协会与莫斯科动物园签订了《关于开展大熊猫保护研究合作的协议》。

此次赴俄的雄性大熊猫宝宝“如意”，2016年7月31日出生于雅安碧峰峡基地，雌性大熊猫宝宝“丁丁”2017年7月30日出生于卧龙神树坪基地。憨态可掬、性格迥异的两个顽皮宝宝，还未动身就在俄罗斯引发了轰动效应。

“大熊猫选定了”“大熊猫出发了”“大熊猫到了”“大熊猫很健康”“大熊猫很快就与民众见面”……今年以来，俄罗斯的各大媒体几乎全程跟踪两只大熊猫的动向。“大熊猫是珍贵的宝物”——《俄罗斯报》在大熊猫抵达当天的点评代表了民众的心声。

前滚翻、后滚翻、侧翻、倒立、登高、戏水……“丁丁”玩得不亦乐乎，累了就坐下吃竹子，惬意不已。“如意”则安稳很多，时而在木梯上爬来爬去，时而托腮沉睡，时而大啃竹子。陪伴大熊猫从中国前来的饲养员王平峰告诉记者，它们“大大咧咧，很快就适应了新环境”。

阿库洛娃介绍说，莫斯科动物园先后派出多组工作人员，到四川学习饲养及医疗技术，为大熊猫在莫斯科生活做好充足准备。莫斯科动物园还按照中方专家建议，精心改造了熊猫馆。场馆设有多个分区，包含两个室外运动场、两个室内运动场及专门的食物调制间、竹子保鲜室、监控室等。莫斯科动物园还将定期从四川空运竹子、竹笋，大熊猫宝宝们可从中国竹子和俄罗斯竹子中选择最合胃口的食物。

阿库洛娃说，场馆改建、食物、养护状态都经中方反复确认，结论是“大熊猫很喜欢这里”。同时，动物园还考虑在索契等南方城市为大熊猫建立专门的竹园。

“这是莫斯科的城市骄傲”

俄罗斯民众对大熊猫并不陌生。莫斯科动物园曾接待过5只大熊猫，每次都引起轰动。

1957年，大熊猫“平平”从北京动物园来到这里。这是中国国宝首次作为友好使者远赴异国他乡。1959年8月，莫斯科动物园又迎来大熊猫“安安”。1964年，在莫斯科动物园建园100周年之际，“安安”的形象还被印上邮票。2001年，国际奥委会在俄罗斯决定2008年奥运会举办城市时，大熊猫“奔奔”和“文文”曾短期赴莫斯科为北京“助威”。它们在这里逗留的两个月里，动物园天天人潮涌动。

熊猫馆的一名工作人员对本报记者说，熊猫馆正式开放后，成千上万的人将从四面八方涌来，可以想象，莫斯科交通将变得十分拥堵。

在动物园商品店里，到处可见大熊猫玩偶以及大熊猫形态的棒棒糖、冰箱贴、钥匙扣等，特别受游客欢迎。

本报记者遇到了大熊猫“超级粉丝”娜塔莉亚。她穿着大熊猫“比心”的连衣裙，背着带有大熊猫钥匙扣的背包，手机壳也是大熊猫图案。“裙子是在北京买的，我太爱大熊猫了。”娜塔莉亚去北京动物园、柏林动物园、马德里动物园看过大熊猫，“终于在莫斯科也能看到大熊猫，太高兴了！非常感谢中国。为了大熊猫，我会考虑买动物园年票”。

10岁的萨沙住在动物园附近。听说大熊猫要来，她不止一次缠着妈妈带她过来打听消息。看到本报记者，小姑娘骄傲地说：“我在维也纳的动物园见过大熊猫！它们块头很大，非常可爱。”边说边模仿大熊猫伸了个懒腰，接着又充满好奇地问记者：“我能抱抱‘丁丁’和‘如意’吗？大熊猫只有黑白两种颜色吗……”

志愿者安娜是莫斯科师范大学二年级的学生，十分开朗。“自从在互联网上看到大熊猫的影像后，就有一个梦想，一定要亲眼看看！这次终于实现了，大熊猫是动物园收到的最好‘礼物’。”安娜把这个消息第一时间告诉了亲朋好友，“我想以后领着朋友们来看大熊猫时，会特别介绍说，这是莫斯科的城市骄傲！”

“感谢两国友好合作打下的牢固根基”

熊猫馆开馆第一天，莫斯科动物园的门票正式启用大熊猫图案，从入口到园内各处也都加上了中文标识。

“这是两国和两国人民友谊的象征。今年恰逢俄中建交70周年，我们以及动物园参观者和莫斯科市民、俄罗斯人民，都格外重视这一加深友谊的契机。我们非常骄傲，因为中国伙伴给予了我们充分信任。”阿库洛娃非常感慨。她说，现在俄中关系处于历史上最好时期，这也为两国更多的人员往来、文化交流、科研和环保合作提供了良好环境。“大熊猫也成为两国友好的重要标志之一。”

莫斯科动物园熊猫馆管理员伊琳娜对本报记者说，现在“丁丁”和“如意”还小，还不能“恋爱”，动物园把它们隔离安置，互不“串门”。“现在，我们全天候观察它们的饮食、睡眠，每天都在向中国饲养员们学习。这些经验是无价之宝。‘丁丁’和‘如意’就像我们自己的孩子一样，我们精心呵护它们，关注它们的表情、情绪的细微变化。它们的每一个新动作、新表情都让我们兴奋不已。”伊琳娜十分激动。

阿库洛娃介绍说，动物园还会开发更多渠道方便“围观”大熊猫，比如安装摄像设备，让大家在线收看等。同时，动物园的官方网站也会及时发布大熊猫动态信息。“感激中国给予我们的信任，感谢两国友好合作打下的牢固根基。大熊猫是俄中两国人民友谊的见证，我们将竭尽所能为它们提供最舒适的条件，请放心，我们一定会照顾好它们。”

（本报莫斯科6月6日电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 05 版）

(责编：袁勃)