2019中俄全球治理圆桌论坛在莫斯科举行

本报莫斯科6月5日电 （记者赵成、殷新宇）6月5日，由中国国务院新闻办公室指导，中国外文局、俄罗斯中国友好协会主办，当代中国与世界研究院、人民画报社、华东师范大学俄罗斯研究中心、瓦尔代国际辩论俱乐部、俄罗斯科学院远东所、俄罗斯科学院欧洲所等机构共同协办的2019中俄全球治理圆桌论坛在莫斯科举行。本次论坛的主题为“全球治理变革与中俄全面战略协作”。中共中央宣传部常务副部长、国家高端智库理事会理事长王晓晖，俄罗斯中国友好协会第一副主席、俄罗斯科学院远东所所长卢嘉宁等出席。
30余位知名中俄两国专家学者围绕“多边主义与全球治理：贡献智慧方案”和“人文交流与文明互鉴：推进全面合作”两个议题开展了务实且富有成效的对话和研讨。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】