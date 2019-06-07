2019中俄全球治理圆桌论坛在莫斯科举行

本报莫斯科6月5日电 （记者赵成、殷新宇）6月5日，由中国国务院新闻办公室指导，中国外文局、俄罗斯中国友好协会主办，当代中国与世界研究院、人民画报社、华东师范大学俄罗斯研究中心、瓦尔代国际辩论俱乐部、俄罗斯科学院远东所、俄罗斯科学院欧洲所等机构共同协办的2019中俄全球治理圆桌论坛在莫斯科举行。本次论坛的主题为“全球治理变革与中俄全面战略协作”。中共中央宣传部常务副部长、国家高端智库理事会理事长王晓晖，俄罗斯中国友好协会第一副主席、俄罗斯科学院远东所所长卢嘉宁等出席。

30余位知名中俄两国专家学者围绕“多边主义与全球治理：贡献智慧方案”和“人文交流与文明互鉴：推进全面合作”两个议题开展了务实且富有成效的对话和研讨。

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 02 版）

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