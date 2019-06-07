坚定不移的战略选择（国际时评）

6月5日，正在俄罗斯进行国事访问的习近平主席与普京总统会谈，并共同出席中俄建交70周年纪念大会。两国元首共同签署联合声明，宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，共同开启了中俄关系更高水平、更大发展的新时代。在两国建交70周年这一重要年份，中俄关系继往开来、提质升级，不仅对两国关系发展具有重要标志性意义，也为大国关系树立了新的典范。

70年是里程碑，也是新起点。建交70年来，中俄关系风雨兼程、砥砺前行，经受住了风云变幻的考验。特别是近年来，在两国元首的战略引领下，中俄关系在高水平上持续、稳定、健康发展，处于历史最好时期。6年多来，两国元首在双边和多边场合频频会晤，习近平主席8次到访俄罗斯，书写了中俄交往史上新的佳话。双方政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，人文交流蓬勃开展，国际协作密切有效，中俄关系已成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系。

身处世界百年未有之大变局，中俄承载着两国人民和国际社会的更大期待。加强中俄关系是历史的召唤，是双方坚定不移的战略选择。“中方愿同俄方携手努力，不断放大两国高水平政治关系的积极效应，让两国人民在双方合作中有更多获得感，在国际事务中贡献更多‘中俄方案’。”习近平主席的铿锵话语，展现出进一步深化中俄关系的战略思考。“我们不能满足已取得的成就，还要把两国关系发展得更好。”普京总统有着同样的愿望。《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于加强当代全球战略稳定的联合声明》的签署，不仅赋予双边关系新的定位和内涵，也体现出中俄共同维护全球战略稳定的担当精神，体现出两国战略协作的积极效应。

站在新的历史起点，中俄关系面临新的历史机遇。要增进战略沟通和协作，加大在涉及彼此核心利益问题上的相互支持。要促进两国经贸合作全面提质升级，推进两国战略性大项目和新兴领域合作同步发展，加强经贸、投资、能源、科技、航空航天、互联互通、农业、金融、地方等领域合作。要积极推进共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，致力于促进地区一体化和区域经济融合发展。要加强人文交流，设计好2020年至2021年中俄科技创新年活动方案。中俄作为联合国安理会常任理事国，将继续同国际社会一道，坚定捍卫以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，维护多边贸易体制，为纷繁复杂的国际形势注入强大正能量，为构建人类命运共同体作出新贡献。习近平主席的重要建议，为新时代中俄关系发展指明了方向，描绘了中俄关系发展的美好未来。

守望相助，相互给予更加坚定有力的战略支持，支持对方走自身发展道路和维护本国核心利益，保障两国各自安全、主权和领土完整，是中俄新时代全面战略协作伙伴关系的目标和方向。政治合作、安全合作、务实合作、人文交流、国际协作，作为中俄全面战略协作伙伴关系的重点领域，充实着中俄全面战略协作伙伴关系的内涵。

同道相益，同心共济。当今世界，不稳定性不确定性上升。中俄关系大步迈入新时代，体现出不畏浮云遮望眼的战略定力。中俄关系愈加成熟、稳定、坚韧，必将为两国人民带来更多福祉，也必将在世界和平发展进程中发挥更大的稳定器和压舱石作用。

《 人民日报 》（ 2019年06月07日 02 版）

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