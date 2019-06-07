大变局 大手笔（望海楼）

6月5日起，习近平主席访问俄罗斯。5日，两国元首决定将两国关系提升为“中俄新时代全面战略协作伙伴关系”，签署了中俄关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，以及中俄关于加强当代全球战略稳定的联合声明。面对世界百年未有之大变局，加强中俄关系是历史的召唤，是双方坚定不移的战略选择，是面向未来的大手笔。

百年未有之大变局，说到底是要再次回答“人类向何处去”的问题。中俄都是富有理想主义气质和历史自觉性的民族。在建交70年的岁月中，虽然两国关系历经风雨，但两国人民都为寻找人类新的发展道路作出了可歌可泣的探索，并获得巨大成就。在20世纪以来的许多重大历史节点，两国都发挥了影响世界格局的建设性作用：苏联是反法西斯战争的中流砥柱，是慷慨援助新中国奠定工业化基础的国家。中国开创了中国特色社会主义道路，为世界上其他国家提供了新的选择。进入21世纪，双方签署具有里程碑意义的《中俄睦邻友好合作条约》。两国关系提升为全面战略协作伙伴关系，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体树立了典范。从历史来看，两国都曾经是长期落后的东方大国，有类似的历史命运和发展任务，容易互相理解、互相信任，在高水平上持续、稳定、健康发展两国关系，也都有能力和意愿去构建更合理的国际秩序。

2008年全球金融危机以来，世界不稳定性不确定性上升，单边主义、保护主义、霸凌主义等逆流涌动。近代以来形成的“西方中心论”的发展理论和道路受到现实的挑战。少数国家主导的发展道路和全球化，没有解决广大发展中国家成功发展的问题，少数国家自身也面临深重的危机。而包括中国和俄罗斯在内的新兴国家，在发展道路上坚持独立自主，不迷信别人，不依附别人，走符合自己国情的发展道路，并取得成就；在国际关系上坚持公平正义，坚持责任道义，体现担当仗义，推动世界多极化和国际关系民主化。中俄关系的加强和提升，经贸合作的加强，能够进一步提升两国的韧性和回旋余地，在全球变局中更好地巩固和发展自己，让两国人民有更多获得感，同时也为国际事务贡献更多“中俄方案”。

中俄关系加强，也是两国自身发展的内在要求。中俄两国经济匹配度高。近年来，两国都发挥自身优势给予对方坚定支持。两国在“一带一路”等框架下的合作，有利于增强相关国家的自主发展能力，扭转西方主导的工业化带来的全球两极分化格局，开辟经济发展的新市场。

作为两个举足轻重的大国，中俄加强合作有利于增强全球发展的稳定性预期，为一切追求进步合理国际秩序的国家增强信心。特别是两国在防扩散和国际军控方面加强合作，体现了对人类未来的高度责任担当。正如习近平主席说的那样：历史总是要前进的，历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。这是一种充满希望、积极进取的精神。

在大变局面前，一个国家能否成功，取决于制度优势、战略韧性、定力和信心，是战略意志的比拼和较量。中俄关系加强，增加的是国际格局中的“正能量”，能够更好地鼓舞两国和其他主持正义的国家团结起来，信心百倍地为各国人民创造幸福生活，为世界创造美好未来。

（作者为国际问题观察员）

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