用公益力量守护儿童食品安全与健康

人民网讯 安全的食品环境，正确的营养观念，对促进儿童健康成长至关重要。6月5日，作为2019年全国食品安全宣传周国家层面重点活动之一，“2019全国儿童食品安全与健康守护行动”在北京成功举办。

开场，史家小学师生为本次活动量身打造了原创食品安全主题话剧“天大的事“，诠释出“食品安全大于天，责任重于泰山！”的理念，生动有趣的表演博得现场观众阵阵喝彩。史家教育集团校长王欢随后提到：“史家小学高度重视校园食品安全与健康建设，希望通过此次活动，共同守护儿童舌尖安全，为儿童的健康成长保驾护航！”

“全国儿童食品安全守护行动”自2016年起，已连续四年被列为全国食品安全宣传周国家层面重点活动，一直坚持以食品安全为本，食品安全与健康科普教育并重的原则进行推进。2019年，为凸显项目对健康教育的重视，“全国儿童食品安全守护行动”项目全面升级，并在此次活动上正式升级为“全国儿童食品安全与健康守护行动”。

“这里我们所说的‘健康’，并不指广义的身体状况，也不同于一般意义上简单的营养健康教育，而是指从幼儿时期开始，通过满足身心健康成长需求的快乐实践，培养儿童少年科学的饮食理念、合理的生活习惯，甚至艺术想象力和完善的人格，实现人的全面发展，它与食品安全是密不可分的。”中国儿基会秘书长朱锡生如是说。

中国营养保健食品协会秘书长刘学聪同样表示：“孩子的营养健康关乎他们的一生，希望大家共同努力，以公益的力量共同守护儿童的舌尖安全，更好地助力其健康成长。”

本次活动五位专业大咖结合所在领域为现场观众带来了精彩的主旨演讲，吸引了线上数十万观众同步收看。科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯以速生鸡、催熟水果等为例，用幽默风趣的语言剖析了生活中常见的饮食误区；同样专注于食品安全领域的沃尔玛食品安全协作中心执行主任严志农博士则重点分享了食品安全四要素，即做熟做透、生熟分开、及时冷藏、注重个人卫生；“健康食物并非多多益善”，北京营养师协会理事、知名营养专家顾中一就公众存在误区的儿童营养话题进行了实用有效的科普分享；秉承着“食育改变未来“的观念，首都保健营养美食学会执行会长王旭峰则向公众普及了“食育”的概念和必要性。

活动外场同时开设了儿童食品安全与健康移动体验营，以及展出了项目连续两届绘画大赛的部分获奖作品，为现场的小朋友们带来寓教于乐的学习体验。

(责编：任付丽(实习生)、常红)