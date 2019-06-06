世界首条纺丝级单层氧化石墨烯十吨生产线建成并试车成功

人民网杭州6月6日电（记者李增伟） 世界首条纺丝级单层氧化石墨烯十吨生产线6日在杭州建成并试车成功。当天，由杭州高烯科技有限公司生产的单层氧化石墨烯及其应用产品——多功能石墨烯复合纤维获得国际石墨烯产品认证中心(IGCC)的产品认证。
国际石墨烯产品认证中心亚洲区负责人尹立军表示，这是IGCC所颁发的全球首个单层氧化石墨烯产品认证证书，同时也是全球首个多功能石墨烯复合纤维认证证书，标志着粉体石墨烯产品及其应用进入单层时代，石墨烯产学研用全生态链迈入健康有序发展的新时代，中国石墨烯原创产业技术走向国际引领时代。
据介绍，IGCC是国际独立第三方权威认证机构，通过到生产线现场取样、第三方全面严格检测、现场质量管控审核等多道严谨流程，产品才能最终获得认证。
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