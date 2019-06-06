中国化学工程签订俄最大甲醇项目实施协议

人民网莫斯科6月6日电（记者屈佩）记者6日从中国化学工程集团公司获悉，中国化学工程集团公司5日签订俄罗斯纳霍德卡化肥公司年产180万吨甲醇项目实施协议，合同总金额近15亿美元。该项目位于俄联邦滨海边疆区，是俄罗斯单条生产线规模最大的甲醇项目。
作为重要的能源深加工项目，上述产线投产后，可进一步带动俄远东经济特区甲醇下游产业发展，对当地经济社会发展将起到较大推动作用。
据中国化学工程集团公司董事长戴和根介绍，中国化学早在上世纪90年代就进入俄罗斯市场，参与了多个俄罗斯重点项目建设，与俄油、俄气、卢克石油、西布尔等大型油气公司开展深度合作。目前除纳霍德卡化肥公司甲醇项目外，还有多个工程在建。
“我们将持续发挥自身优势，创新项目合作模式，秉承绿色和可持续发展理念，确保项目安全高效实施，助力新时代中俄全面战略协作伙伴关系行稳致远。”戴和根说。
中国化学工程目前境外在建项目329个，遍布60多个国家和地区，累计合同额445亿美元。其中，在“一带一路”沿线国家在建项目226个，合同额309亿美元，有力带动了“中国标准”“中国制造”走出去。（完）
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