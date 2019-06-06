原标题：德国男护士因杀害85名患者被判终身监禁

新华社柏林6月6日电（记者田颖）据德新社6日报道，震惊德国的护士谋杀患者案6日在德国奥尔登堡法院宣判，德国男护士尼尔斯·赫格尔因谋杀85名患者被判处终身监禁，且不得在服刑15年后提前释放。

这一案件被认为是德国战后最严重的谋杀案件。德国法律规定，判处终身监禁的服刑人员通常可以在服刑15年后申请假释，但如果法官判定犯罪情节特别严重，则可以无限推迟假释。法院6日宣判时认定此案情节极其严重，“突破了所有底线”。

赫格尔被指控谋杀100名受害者，但其中15起案件未判定他有罪。2015年，赫格尔就因向2名病人蓄意注射药物致其死亡被判处终身监禁。但随后持续的调查和尸检发现更多受害者。

赫格尔曾在德国下萨克森州代尔门霍斯特和奥尔登堡的医院重症监护室工作。他于2000年至2005年间给重症患者注射高剂量药物，导致病人心脏衰竭而死。据报道，赫格尔作案动机在于制造重症护理紧急情况，以此显示自己从濒死状态挽救病人的能力。

德新社援引一名精神科专家的话报道说，赫格尔具有人格障碍，缺乏羞耻心、罪恶感、悔罪感和同情心，但未到精神疾病的程度。

据当地媒体此前报道，被告2005年夏天给病人注射过量药物时被一名女同事发现，此案才浮出水面。

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