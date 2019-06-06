原标题：古巴表示不惧怕美国加强对古封锁

新华社哈瓦那6月5日电（记者朱婉君）古巴政府5日晚发表声明，强烈反对美国4日宣布的收紧赴古旅游措施，并表示古巴不惧怕美国加强对古封锁，将继续推动国家经济发展和社会主义建设。

声明说，美国的新措施将进一步收紧已经十分严格的美国公民赴古旅游限制，企图阻止美国民众了解古巴的现实。美国此举“无视大多数美国人的观点”。2018年，65万美国公民赴古旅游，此外还有约50万古巴裔美国人返古探亲，这说明“美国人有兴趣了解古巴”。

声明指出，古巴不会被吓倒，也不会从当前国家经济发展和社会主义建设的紧迫任务上分心，将紧密团结面对“最具挑战的逆境”。

美国国务院4日称，美方将从5日起禁止人员以“团体人文教育”旅行类别前往古巴。此外，美方将不再允许人员通过搭乘客船、旅游观光船以及私人或企业飞机前往古巴。

1959年古巴革命后，美国对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并没有全面解除对古巴的封锁。特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策。

(责编：刘洁妍、杨牧)