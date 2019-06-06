原标题：通讯：收紧赴古巴旅游政策让美国游客难掩失望

新华社哈瓦那6月5日电 通讯：收紧赴古巴旅游政策让美国游客难掩失望

新华社记者朱婉君

美国皇家加勒比邮轮公司的“海洋皇后号”邮轮5日下午缓缓驶离古巴哈瓦那港，乘客们依依不舍地与这座城市挥手道别。在美国收紧赴古巴旅游政策正式生效后，这艘邮轮渐行渐远，不知何时才能再次从美国开往古巴。

美国国务院4日在一份声明中说，从5日起，美方不再允许人员通过搭乘客船、旅游观光船以及私人或企业飞机前往古巴。此外，美方还禁止人员以“团体人文教育”旅行类别前往古巴。

“我认为我们应该有权利到任何想去的地方旅游。”即将登船的美国姑娘基拉·克拉克告诉记者，她与家人在哈瓦那度过了愉快的两天，得知美国宣布的赴古旅游新限制后，感到很失望。

“我并不惊讶，但很失望”，克拉克说，由于哈瓦那之行颇为愉快，他们一家原打算再来古巴，然而“现在我们做不到了”。

“（美国收紧赴古巴旅游政策）太令人失望了，根本没道理。”另一名美国游客尼克·费拉罗说，哈瓦那之行非常精彩，他感受到古巴民众的友好，也体验了古巴文化。

同行的布赖恩·莫克说，自己即将登上的邮轮或许是目前最后一艘从美国抵达古巴的邮轮，这意味着“两国关系倒退，令人失望”。“我们会看这一切将持续多久，看看美国政府能否考虑我们民众的感受，重启这扇门。”

“美国政府的决定会影响到那些从事旅游行业的古巴人，也会影响到我那些想去古巴旅行的亲戚和朋友”，美国老人露西·希姆施泰特告诉记者，她从几个月前就跟一群小学同学计划这次古巴之旅，一起迎接60岁的到来。她感叹，如果迟出发几天，这个精心计划的集体旅行或许就无法实现了。

2016年3月，时任美国总统奥巴马对古巴进行历史性访问。当年5月，半个多世纪以来第一艘从美国启航的邮轮驶往古巴。然而时隔三年，美国政府又下了禁航令。国际邮轮协会5日发表声明说，受到美国赴古旅游新限制影响，近80万游客被迫取消乘邮轮到古巴旅行的计划。

旅游业是古巴第二大外汇来源，对古巴经济发展起到重要作用。古巴官方数据显示，2018年，美国是古巴第二大客源国，赴古旅游的美国人超过60万人次，其中大部分乘坐邮轮前往，此外还有约50万古巴裔美国人返古探亲。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并没有全面解除对古巴的封锁。2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策。

(责编：刘洁妍、杨牧)