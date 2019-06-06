外交部：坚决反对美售台武器 对有关动向严重关切

人民网北京6月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。

全文如下：

问：报道称，美国计划向台湾出售包括坦克等在内的价值20亿美元的武器。中方对此有何评论？美方上述举动是否会对中美经贸磋商产生影响？

答：我们注意到有关报道，对美方有关动向严重关切。中方坚决反对美售台武器的立场是一贯、明确的。我们敦促美方充分认清售台武器问题的高度敏感性和严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

关于中美经贸摩擦和中美经贸磋商，中方已经发布了两份白皮书，准确、全面地阐述了中方立场，我不再重复。我只想再次奉劝美方，要早日认清形势，重回正轨，与中方相向而行。

问：昨天，习近平主席和普京总统在莫斯科共同签署《中俄关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。双方为何要提升两国关系定位？

答：今年是中俄建交70周年。70年来，中俄关系走过了不平凡的历程，树立了睦邻相处、合作共赢的典范。当今世界正处于百年未有之大变局，不稳定性不确定性上升，作为两个具有全球影响的大国，中俄肩负着促进世界和平与发展的特殊责任。在此形势下，赋予中俄双边关系新的定位和内涵，既是历史的传承，也是时代的召唤，既是双方的选择，也是各方的期盼，具有特殊重要意义。

站在新的历史起点上，中俄将以政治合作、安全合作、务实合作、人文交流、国际协作为重点领域，积极采取举措，不断提升和深化全面战略协作，开启中俄关系更高水平、更大发展的新时代。

中俄双方将进一步加强全面战略协作，加大在涉及彼此核心利益问题上相互支持的力度。双方将着力深化利益交融，继续开展“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接。双方将大力促进民心相通，夯实世代友好的民意基础。双方将更加担当有为，推动世界多极化和国际关系民主化，携手构建新型国际关系和人类命运共同体。

我们相信，在两国元首的战略引领下，在两国各界的共同努力下，中俄关系将在新时代取得更加辉煌的成就。

问：习近平主席访问俄罗斯期间，两国元首签署并发表了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于加强当代全球战略稳定的联合声明》。请问，双方发表声明的背景和意义是什么？

答：当前，国际安全形势复杂演变，战略安全领域不稳定性、不确定因素增多。个别国家大搞单边主义，破坏军控和防扩散体系，企图谋求军事领域绝对战略优势，使全球战略平衡与稳定面临严峻挑战。另一方面，求和平、求稳定、求发展仍是世界上绝大多数国家的诉求。

中俄同为安理会常任理事国，有责任和义务维护全球战略稳定。此次中俄元首签署并发表《关于加强当代全球战略稳定的联合声明》，阐述了双方对当前国际安全环境及全球战略稳定形势的看法，就重要的安全和军控问题表明了共同立场，强调维持良好大国关系对解决全球战略性问题的重要性，并提出加强战略稳定、维护军控和防扩散领域国际机制体系的具体举措。

声明向全世界发出了两国致力于维护全球战略稳定，维护多边主义和国际秩序的强音，也为两国深化战略互信、加强战略协作指明了方向，展示了中俄的负责任大国形象，契合国际社会的期待，意义十分重大。中俄携手维护全球战略稳定，不是为了一已私利，更不是走结盟对抗第三方的老路。大国关系是事关全球战略稳定的关键问题，我们期待大国和睦相处，不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。

问：中方是否正在帮助沙特阿拉伯发展弹道导弹项目？

答：中国政府一贯反对大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散，根据中国的防扩散政策及相关法律法规，对导弹及相关物项和技术实行严格的出口管制。

中沙是全面战略伙伴，两国在各领域均保持着友好合作，在军贸领域亦是如此。这些合作不违反任何国际法，不涉及大规模杀伤性武器扩散问题。

问：据报道，中韩双方本周恢复了就习近平主席可能访问韩国的讨论。有消息说，习主席可能在出席G20大阪峰会前访韩。中方能否介绍有关讨论情况？

答：我没有听说这方面的消息。中韩互为近邻和重要合作伙伴，当前中韩关系发展良好。我们愿同韩方加强各层级交往，巩固互信，深化各领域合作，推动中韩关系继续向前发展。

问：根据中俄两国元首签署的联合声明，在当前国际安全形势面临严峻挑战的背景下，双方需要加强合作。考虑到美国是近期中俄面临各类挑战的“主要来源”，两国元首是否讨论了具体应对之策？两国元首是否讨论了在G20大阪峰会期间与美国总统特朗普会面的可能性？

答：昨天，习近平主席同普京总统举行了会谈，会谈情况双方都发布了新闻稿，你可以去查阅。我想说的是，中俄都是联合国安理会常任理事国，都是有全球影响的大国，中俄关系具有强大的内生动力和广阔的发展前景。双方关系不针对第三方，不受制于第三方，也不会因外部环境变化而改变。

当前，在两国元首的战略引领之下，中俄关系处于历史最高水平。昨天两国元首签署了联合声明，将两国关系定位提升为新时代全面战略协作伙伴关系。我想这既是两国的战略选择，也符合国际社会的共同利益。

当今世界不确定性和不稳定性上升，面对单边主义、保护主义和霸凌行径抬头，中俄要共同努力，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，维护多边贸易体制，共同为纷繁复杂的国际形势提供更多稳定性，注入更多正能量。

至于你关心的领导人们是否会在二十国集团大阪峰会期间会面，目前我没有可以提供的情况。

问：今天，中国工信部正式发放了5G商用牌照。外界猜测，中方选择在这个时间点发放5G牌照可能跟中美贸易战有关系，发放牌照也许会对华为和中兴的业务有帮助。中方有关部门为什么此时发放5G牌照？中方对外界的上述猜测有何回应？

答：今天上午，中国工信部向四家企业颁发了5G牌照。工信部已经就此发布了详尽的消息稿，你可以查阅。

据我所知，在发布仪式上，工信部的负责人明确表示，5G牌照发放后，中方将一如既往欢迎外资企业积极参与中国5G市场，共谋中国5G发展，分享中国5G发展成果。我们在以实际行动向外界表明，中方将继续扩大开放，继续为维护受到单边主义和保护主义冲击的多边贸易体制和国际自由贸易作出自己的努力与贡献。

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