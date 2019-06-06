端午啦，来认识下澜湄六国的粽子

“五月五，是端阳；门插艾，香满堂；吃粽子，撒白糖；龙舟下水喜洋洋。”一曲儿歌声落，转眼又到端午。

中国的端午节，总是和粽子分不开。你是否知道，粽子也是湄公河五国人民钟爱的食物呢？

由于地域和习俗的差异，各国的粽子也会随之变化，包法和吃法都有不同。时值端午，为大家介绍一下澜湄国家各种各样的粽子吧！客官，上粽子啦！

中国粽子代表

“百里不同风，千里不同俗”，在地大物博、民族多样的中国，每个地方过端午节的习俗、各地的粽子都各有不同，其中，最能引起南北方同学争论的便是选南派咸粽还是北派甜粽？

南派代表咸粽的兄弟姐妹众多：有外观为细长四角形的苏州粽子，历史悠久的嘉兴粽子，拥有肉粽、碱粽和豆粽等种类的闽南粽子，用料丰富的广州粽子，极具地方特色的四川辣粽，锥子形的海南粽子，四角形的宁波碱水粽子等。

北派代表甜粽也不甘示弱：有多以豆沙、红枣为馅的北京粽子，风味独特的山东黄米粽子，沁人肺腑的西安蜂蜜凉粽子等。粽子队伍庞大，各有千秋，味道都是一样的好！

柬埔寨粽子代表——“布袋粽”

在柬埔寨，我叫“布袋粽”。别的粽子都是剥开吃，而我需要切着吃。这是因为我“穿”的不是植物叶，而是布袋。取一个布袋，把糯米、赤豆、红枣等一层一层地塞进去，再扎紧口袋蒸熟。热水和高温的蒸煮，会激发出天然的香气，这样，香喷喷的布袋粽就大功告成啦！

“布袋粽”示意图

老挝粽子代表——“考顿”

我叫考顿，由于我的外形和制作工序和中国的粽子非常相似，所以自认为是粽子的“远方亲戚”。我带着芭蕉叶，包着大米或糯米、猪肉、鱼虾、蘑菇等美味，被端到餐桌前。我的身材瘦长，呈长方形，用细绳捆好之后放到水中煮熟。经过一番沸水的洗礼后，我就成了一颗好粽！

“考顿”示意图

缅甸粽子代表

我是粽子界的“小甜甜”。缅甸人民喜欢吃粽子，只是他们的粽子和端午节无关。我包满了糯米、香蕉和椰蓉，酥软甜蜜，香味儿扑鼻。

缅甸粽子简单示意图

泰国粽子代表

泰国人民在每年4月泼水节或7至9月雨季时吃粽子。我的个头小一些，由于用的是绿色棕叶，蒸熟后我看起来会有一点绿，很清香哦。在包粽子之前会用椰汁浸泡糯米，所以我自带椰香。我的“内涵”很丰富，堪称“八宝粽”，通常会有香菇、咸蛋黄、甜芋头、中式香肠、猪肉、花生米、虾仁以及泰国特色的甜品白果。

在端午节当天，泰国华人将我作为供品祭拜祖先。

泰国粽子 图片来源：东方IC

越南粽子代表

我就是来自越南的粽子。在越南，农历新年和端午节时的餐桌上可少不了我。人们会把我作为礼品互相赠送，也会用我作为供品拜祭祖先。

与众不同的是，我比较“方”，内心也十分丰富，由糯米、猪肉、绿豆、黄精叶、胡椒等制成。越南人民为我的每一份“内核”都赋予了意义，方形的外表象征地，黄精叶的绿色象征草木，绿豆象征香甜的果蔬，猪肉代表野兽，糯米代表水稻文明。越南人民对粽子的原料和工序非常讲究，糯米要选黄花的，我才会比较嫩；绿豆要选新鲜的，我才会香；猪肉要肥瘦相间的，黄精叶不能太老也不能太嫩，我熟了以后才会有好看的绿色。大概经过10个小时，我才会成为一颗真正的好粽。

越南粽子简单示意图

各个国家有各个国家的粽子，你pick哪一款？

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(责编：崔越、徐祥丽)