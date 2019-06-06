韩共同民主党称将于6月通过选举法修正案 引发反对

据韩国国际广播电台(KBS)报道，6月5日，韩国的共同民主党、正未来党和正义党表示，如果不延长截至6月30日到期的国会政治改革特委会的活动期限，将在6月内审议和通过被指定为“快速通道”(Fast track)法案的《选举法》修正案。
据报道，韩国党对此表示强烈反对，主张到国会恢复正常化以前，应保留政治改革特委会的再议。
报道称，政治改革特委会第一小委员会委员长、民主党议员金钟民表示，审议和通过被列为“快速通道”法案的《选举法》修正案，是政治改革特委会的主要任务之一。若不延长特委会的活动期限，《选举法》修正案未能进行审议，则是特委会未尽到责任，作出了背叛国民的行为。
韩国党政治改革特委会委员发表立场提出强烈抗议，认为共同民主党非法将《选举法》修正案指定为“快速通道”法案，现在还企图强行通过法案。
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