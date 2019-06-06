中柬文化旅游友好交流大会在金边举行

中柬文化旅游友好交流大会5日在金边钻石岛歌剧院举行，中国文化和旅游部副部长张旭、中国驻柬埔寨大使王文天和柬埔寨副首相兼内阁办公厅大臣宾成、柬埔寨旅游大臣童昆等出席并致辞。

作为2019中柬文化旅游年重点活动，此次交流大会由中国文化和旅游部、中国驻柬埔寨大使馆和柬埔寨旅游部、文化艺术部共同主办，柬埔寨柬华理事总会和澜湄航空协办，中国41家旅游企业组成的中国友好使者团、在柬中资企业、新闻媒体、华侨华人代表以及柬埔寨旅游业和青年学生代表共约3000人参与。

张旭表示，中柬建交61年来，在两国领导人的正确引领下，中柬全面战略合作伙伴关系不断发展。中方将与柬方共同办好2019中柬文化旅游年各项活动，让文化和旅游合作成为两国关系的新亮点。

王文天表示，中柬文化旅游友好交流大会盛况空前，是构建中柬命运共同体的重要内容，是“一带一路”国际合作高峰论坛成果的具体体现，也是推动落实亚洲旅游促进计划的重要举措。

宾成说，此次交流大会不仅将进一步推动两国文化和旅游领域的交流合作，还将深化柬中传统友谊，为双边合作持续稳步推进打下坚实基础。

童昆热烈欢迎中国友好使者团访柬。他认为此次交流大会将进一步推动两国文化、旅游、经济等各领域交流与合作，为建设柬中命运共同体构筑重要人文基础。

大会上进行了少林武术、太极、柬埔寨仙女舞、柬拳等体现两国文化特色的表演，赢得观众热烈掌声。

活动结束后，柬旅游部为中国友好使者团举行了欢迎招待会。5日，中柬双方还举办了旅游商务洽谈会。（记者毛鹏飞）

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