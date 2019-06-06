数据：欧元区通胀率大幅度下降 失业率十年来新低

据《欧洲时报》报道，当地时间4日，欧洲统计局宣布，欧元区5月份的通货膨胀率大幅度下降，而在4月份，失业率达到了从2008年以来最低水平。
临时数据显示，欧元区5月份通货膨胀率仅为1.2%，而4月份为1.7%，其主要原因是能源价格的下跌。这个数值低于财政处经济分析师预期的1.4%。
据悉，1.2%的通胀率与欧洲央行预定的2.0%相去甚远。欧央行认为，年通胀率略低于2.0%，可以被视为是经济状况健康良好的标志。
同时，隐藏的通货膨胀(不包括能源，食品，酒精饮料和烟草，特别是易挥发的产品)在5月份降至0.8%，与4月相比下降0.5个百分点。
欧盟统计局同时宣布，欧元区失业率达到自2008年4月以来的最低水平，为7.6%。这一数值好于财政处分析师的预期，该部门3月份曾预测的失业率为7.7%。
从2016年9月份低于10%开始，欧元区的失业率没有停止下降(一直在稳步下降)，接近于2007 - 2008年金融危机前的平均值，当时为7.5%。在债务危机最严重的时候，欧元区的失业率在2013年4月、5月和6月达到空前的12.1%。
欧元区19个国家中，德国(3.2%)和荷兰(3.3%)是4月份录得失业率最低的两个国家。希腊(2019年2月为18.5%，最新数据)和西班牙(13.8%)的比率最高。欧盟28个国家4月的平均失业率为6.4%，与3月相比稳定。这是欧盟统计局2000年1月开始的月度统计数据以来的最低失业率。
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