拉加德呼吁二十国集团加强合作缓解贸易紧张局势

国际货币基金组织总裁拉加德5日呼吁二十国集团加强合作消除经济增长障碍，缓解贸易紧张局势，共同促进全球经济更强劲、更持久和更包容的增长。

拉加德在国际货币基金组织官网上发表文章说，当前全球经济增长势头“可能正在企稳”，但面临诸多发展障碍，不确定性和脆弱性犹存，中期经济增长前景不佳。

她尤其指出，当前全球贸易紧张局势升级引发更多担忧。贸易保护主义不仅损害经济增长和就业，而且增加相关商品成本，对低收入家庭造成更大伤害。她呼吁取消加征关税并在未来避免任何形式的贸易壁垒。

二十国集团财长和央行行长会议6月8至9日将在日本福冈举行。拉加德说，二十国集团政策制定者的当务之急是缓解当前贸易紧张局势，同时加快国际贸易体系现代化进程，包括就如何加强世贸组织规则达成共识，建立一个更开放、更稳定和更透明的现代贸易体系。

拉加德还表示，公共债务高企和低利率环境令很多国家政策回旋余地受限，需要制定能在经济增长、债务可持续性和社会目标之间取得平衡的财政政策。

她还呼吁各国加强政策协调，增加政策的积极溢出效应，促进全球经济更快、更可持续复苏。

世界银行在4日发布的最新一期《全球经济展望》报告中，将2019年和2020年全球经济增速分别下调至2.6%和2.7%，并警告全球经济面临重大下行风险，易受到贸易紧张局势和金融动荡影响。（记者许缘 邓仙来）

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