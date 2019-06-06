中企承建的安哥拉变电站进行移交

由中国企业承包建设的安哥拉罗安达省电气化及入户连接项目中的贝卢蒙特变电站移交仪式5日在罗安达省卡夸科市举行，标志着整个项目建设进入尾声。

据中国电力建设集团有限公司（中国电建）安哥拉首席代表李训峰介绍，安哥拉罗安达省电气化及入户连接项目主要包括新建9座60千伏变电站以及相关配套工程，目前变电站已经全部带电移交投入运行，只剩下部分入户连接工作，项目预计今年8月完工。

安哥拉能源水利部长若昂·博尔热斯在交接仪式上说，罗安达省电气化及入户连接项目属于安哥拉国家发展计划项目，主要保障安哥拉的国家电力供应。项目完工后，将极大提高罗安达省的配电能力，使30万户家庭实现电气化，改善居民生活，造福当地民众，预计将有超过250万人受益。同时项目将创造新的工作岗位，促进当地社会发展。

中国驻安哥拉大使龚韬说，罗安达省电气化及入户连接项目是中安融资和基础设施建设领域合作的缩影。近些年来，中国企业为安哥拉修复或新建铁路2800公里、修复或新建道路2万公里，建设社会住房10万余套、学校100余所、医院50余所，安基础设施状况得到极大改善，为国家经济社会发展打下了坚实基础。

安哥拉罗安达省电气化及入户连接项目位于安哥拉罗安达省和本戈省，是中国电建下属的中国水电建设集团国际工程有限公司EPC总承包项目。项目2016年10月开工，合同工期34个月，合同额6.75亿美元。（记者吴长伟）

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