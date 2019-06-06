特朗普称英国“脱欧”对爱尔兰是好事

美国总统特朗普5日抵达爱尔兰中西部的香农机场，开始他就任美国总统后对爱尔兰的首次访问。他在机场回答记者提问时称，英国“脱欧”对爱尔兰是好事。

他还说，爱尔兰和美国一样面临边境问题，边境问题是个大问题，但总有办法解决。

据当地媒体报道，特朗普当天与爱尔兰总理瓦拉德卡举行会谈，内容主要涉及英国“脱欧”、北爱尔兰和平进程和两国贸易及签证等问题。

特朗普到访爱尔兰期间，一些当地民众在香农机场、位于都柏林的美国驻爱尔兰大使馆外就气候变化和美国将香农机场作为美军基地等问题举行抗议。

爱尔兰绿党领导人埃蒙·瑞安5日在当地电视台说，并不是所有爱尔兰人都欢迎特朗普来访。“我认为特朗普应对全球合作的政策和做法让人无法接受，影响了我们每个人。”来自爱尔兰工党的众议员简·奥沙利文对当地媒体说，特朗普经常使用“校园里的霸凌语言”对待他人，那种语言充满了种族歧视和仇恨。

到访爱尔兰前，特朗普于3日至5日对英国进行了国事访问。据报道，6日，特朗普将在法国参加诺曼底登陆75周年纪念活动。（记者张琪）

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