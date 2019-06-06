新西兰北岛发生枪击事件致1死3伤

新西兰警方6日说，当天清晨在新西兰北岛中部发生一起枪击事件，造成1人死亡、3人受伤。

警方当天凌晨4时左右接到报警电话，随后在位于北岛中部西海岸卡菲亚的事发现场发现1人死亡、3人受伤。目前有一人正在协助警方进行调查，警方希望更多的人提供案件线索。

3月15日，新西兰南岛克赖斯特彻奇市两座清真寺发生严重枪击事件，造成51人死亡、数十人受伤。这是新西兰历史上最严重的恐袭事件。新西兰国会4月10日通过枪支管理法修正案。修正案规定，拥有军用半自动步枪、攻击性步枪以及相关的配件都被列为非法。

新西兰人口不足500万，民间现有枪支约150万件。（记者卢怀谦 郭磊）

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