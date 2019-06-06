爱国情感绝非民粹主义（人民论坛）

爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。

爱国，是天然的、质朴的；爱国，也是需要表达的。一段时间以来，中美经贸摩擦升级，美国一些政客试图强硬打压中国甚至全面遏制中国发展的举动，伤害了中国普通百姓的感情。面对美国的极限施压、无理打压，中国人怎么可能心如止水、毫无波澜？从网络空间到现实生活，越来越多的人发出爱国强音，用心为中国严正立场点赞，用情为中国有力行动鼓掌。然而，这种爱国情感的流露、爱国意志的汇聚，在一些人眼中却成了“民粹主义”，这实在是令人匪夷所思。

把正常的爱国情感与民粹主义联系到一起，显然是别有用心。且不说这种论调偷换概念、是非不分、混淆视听，其无端臆测表达情感的正当性，刻意抹黑爱国之情、报国之志，在本质上反映的是极少数人价值观的扭曲与错位。如果任由相关言论传播扩散、肆意流布，会伤害众多爱国者的朴素情感，危害甚深。

朴素的爱国情怀是最可宝贵的，也是永远值得珍惜的。祖国是“所有音符中最动人的音符，所有色彩中最鲜艳的色彩”，而热爱自己的祖国，乃是一个人的本分。对于中国人而言，爱国既是赓续千载的优良传统，也是家国情怀的集中体现。自古而今，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的境界，“繁霜尽是心头血，洒向千峰秋叶丹”的赤诚，“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的担当……一代又一代中华儿女用生命诠释爱国，让爱国主义成为中华民族的精神基因，形成了深厚持久的爱国主义传统。可以说，在中华民族绵延发展的历史长河中，爱国主义始终是激昂的主旋律，始终是激励人民自强不息的强大力量。对于中国人民来说，岂容把爱国与民粹画等号？

更可贵的是，中国人民爱国情感的表达是理性的，心态是开放的。孙中山先生曾说，做人最大的事情，“就是要知道怎么样爱国”。面对美方的不合理要求，网友留言“谈，可以！打，奉陪！欺，妄想！”这怎么能是民粹？面对美方莫须有的指控、搞霸凌主义的行径，国人相互勉励要集中精力做自己的事，立足平凡岗位努力奋斗、自强不息，这怎么能是民粹？无论在什么国度，“利于国者爱之，害于国者恶之”“常思奋不顾身，而殉国家之急”，这都是再朴素不过的情感，再正常不过的态度。面对美方的种种无理之举，中国人民依然相信太平洋足够宽广，真诚期待中美两个大国携手合作，足见中国人民的胸襟是开阔的、视野是高远的，这怎么能是民粹？

“无论我走到哪里，你都是我心中最美的歌。”近日，国务院新闻办公室发布庆祝中华人民共和国成立70周年活动标识，有人用歌词跟帖留言。爱国情感绝非民粹主义，爱国行为更非走向封闭。今日中国国民心态日臻成熟，在“怎么样爱国”这件事上，我们有足够的理由自信。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 04 版）

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