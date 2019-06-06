巴厘岛发生多起中国游客意外事故 中领馆发旅游提醒

5月以来，巴厘岛发生多起中国游客意外事故，中国驻印尼登巴萨总领馆网站发布提醒，提请广大游客注意，谨慎评估自己的身心状况和出行风险；谨慎拍照；严格遵守当地交通法规。

提醒指出，最近中国游客在巴厘岛发生的意外事故中，一名老人突发心脏病死亡；一名老人突发脑梗入院治疗；三位老人拍照时意外跌落护栏摔伤；另有一名自由行青年游客无照驾驶摩托车时发生交通意外，致同伴头部创伤进行开颅医治等。

中国驻登巴萨总领事馆在此郑重提请广大游客注意：

1、谨慎评估自己的身心状况和出行风险。巴厘岛风光秀丽，文化独特，良好的旅游体验需要有良好的身体状态，特别是巴厘岛旅游涉及诸多水上项目，需要一定的体能储备做支撑。如果忽视自身疾病隐患冒然前往，加之旅途遥远，休息欠佳与海外饮食、气候的不适应等因素，致使旅途中出现意外的几率大增。

2、拍照时需谨慎。美丽的自然风光和独特的文化魅力让人心驰神往，但照相时要确保自身安全，远离风浪巨大的海边和陡峭的山崖，勿倚靠护栏。

3、严格遵守当地交通法规。巴厘岛车辆右舵行驶，道路狭窄，路况复杂，摩托车数量众多，行车速度较快。持中国驾照不能在巴厘岛自驾。租骑(驾)机动车辆(摩托车、汽车)须持有当地合法驾驶证件，否则有可能面临罚款，发生事故后亦给维权造成困难。

最后，希望广大中国游客旅途愉快：高高兴兴而来，平平安安回家！

印尼报警电话：+62-110，医疗急救电话：+62-118；

巴厘岛旅游报警及求助电话：+62-361-759687

巴里省警署服务中心电话(24小时)：+62-361-222200

驻登巴萨总领馆领事保护应急电话：+62-361-239902

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心热线：

+86-10-12308，+86-10-59913991

(责编：谭晓祺(实习生)、贾文婷)