澜湄1分钟！“澜湄之约”短视频约你看澜湄

一分钟的澜湄故事，你会怎么讲？

用航拍描绘华美壮阔的澜沧江—湄公河风光？

用别具匠心的特效开头，展现日新月异的澜湄六国发展成就？

还是选择用朴素平实的vlog，记录与“澜湄”的一天？

有这样一群人，“文”能办论坛，“武”能踢球赛，“文艺”起来还能当导演兼制片拍视频——他们就是中国驻柬埔寨使馆的“达人”和关心澜湄合作的中柬两国朋友们！

5月31日，由中国驻柬埔寨使馆主办、中柬友谊台承办的2019“澜湄之约”短视频大赛颁奖仪式在驻柬使馆成功举行。驻柬埔寨大使王文天，柬中友协秘书长占索万那烈，中柬友谊台、华为柬埔寨、柬数传媒公司等企业媒体代表，以及获奖者等60余人出席。

此次大赛以“澜湄之约”为主题，在柬征集时长约1分钟的短视频，多角度展现澜湄合作成立三年来在促进次区域经济社会发展、增进各国人民福祉等方面取得的积极成果，得到柬方热烈响应和普遍好评。

颁奖仪式现场

王文天大使向参赛的中柬两国获奖选手表示祝贺。他指出，此次大赛展示了澜湄合作茁壮成长、日新月异的生气，汇聚着流域六国凝心聚力、共谋发展的人气，不少作品视角独特，饱含对澜湄合作的深厚感情。

王文天大使颁发获奖证书

王文天大使与获奖者合影

本次大赛一共产生了15名获奖者，包括特等奖1名、一等奖2名、二等奖4名、三等奖8名。

特等奖获得者悦占塔（Yeu Chantha）表示，澜湄六国有着“同饮一江水”的缘分，澜湄合作给柬埔寨带来了许多实实在在的好处。作为一名普通摄影爱好者，我很荣幸有机会用自己的镜头记录、展现澜湄合作成果和柬中传统友谊。

最后，一起欣赏部分参赛选手的“大片”吧！

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(责编：崔越、徐祥丽)