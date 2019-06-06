53名院士签约入驻青岛国际院士港

本报电 5月30日，为期3天的“第三届海外院士青岛行暨青岛国际院士论坛”在青岛落幕。本届活动吸引了来自20多个国家和地区的近百名海内外院士参会。

会上，来自澳大利亚科学技术与工程学院、印度国家科学院、印度国家工程院、瑞典皇家科学院等53名海内外院士签约入驻青岛国际院士港。此外，青岛国际院士港还与96家企业及4家金融机构签约或达成合作意向，与12所高校和11所科研院所签约或达成合作意向。

“本届活动参会院士水平高、范围广。近百名海内外院士参会，包括俄罗斯巴什基尔国立医科大学校长瓦连京·帕夫洛夫等一批高水平院士，并首次实现了日本、西班牙和希腊等国家院士邀请的突破。从涉及的专业领域看，有新能源新材料、高端装备制造、网络信息、生物医药和艺术类。”青岛国际院士港综合管委会相关负责人介绍。

本届活动的参会企业、金融机构、高校和科研院所层次高、针对性强。世界500强招商局集团、山东能源集团等581家企业和金融机构，复旦大学、吉林大学、武汉理工大学和哈尔滨工业大学等102所高校，清华科技园（启迪控股）和山东省科学院等114家科研机构参加了开幕式及高峰论坛活动。

“不虚此行，院士港的创新效应我很看好，创新政策非常有利。”前来参会的鲁山诺夫·安德烈院士介绍说。他目前担任乌克兰国家科学院机械制造问题研究所所长，下一步，该研究所将和青岛国际院士港合作在青岛建设中乌研究所，“学到的知识能够在中国找到发挥的地方，我觉得很兴奋”。

“来自不同领域、不同国家的人碰到一起进行科技、文化等方面的交流和合作，是我非常向往的！”法兰西建筑科学院院士、院长马丁·罗班说。

众多院士的到来也吸引了国内企业的目光。

广州创显科教股份有限公司是一家智慧教育建设服务商，在公司董事长张瑜看来，“院士港是一个国际化的创新平台，海外院士青岛行活动给了国内企业和顶尖人才交流互动的机会，以更好展开产学研成果转化。”

活动中，该公司与西拉姆院士团队达成合作意向，双方将展开技术合作，推广从幼儿园到高校的空气净化系统，构建空气质量预警、大数据监测等平台，为中国校园提供空气质量监测和改进的解决方案。

青岛国际院士港综管办常务副主任刘宏表示，青岛国际院士港将最大限度汇聚院士资源，建立以项目合作为导向的联合攻关机制，逐步推动构建全方位、立体化的国际院士联系网络，形成出成果的“源头活水”、出人才的“绿水青山”。

（赵 伟）

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