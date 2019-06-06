日韩关系回暖为时尚早

据日本共同社报道，当地时间6月1日，日本防卫相岩屋毅与韩国国防部长郑景斗在新加坡出席香格里拉对话会期间举行非正式会谈。双方就去年12月发生的“火控雷达照射”事件（韩方称“巡逻机威胁飞行”事件）等交换了意见，但并未达成共识。

针对分歧 寻求对话

据韩国国际广播电台（KBS）报道，这场持续约40分钟的双边会谈是“巡逻机事件”导致两国关系陷入僵局后，日韩防长首次单独会晤，也是两位防长2018年10月份后首次会面。

时隔半年重提“军事谜团”，双方依然针锋相对，各持己见。据日本共同社报道，岩屋毅在会谈中依旧坚持日方一贯看法，称自卫队飞机飞行恰当，不存在韩方指责的“低空飞行”，并要求韩方杜绝此类问题再次发生。郑景斗对此予以反驳称，日方所说韩方使用火控雷达“锁定”日本自卫队飞机“毫无事实依据”，并再次强调自卫队飞机是对韩方军舰“进行了威胁飞行”。

据日本共同社消息，岩屋毅在会后表明，尽管问题没有解决，但两国高层对话的方式对解决问题十分重要，往后将尽力改进两国关系。郑景斗也表示，日韩赞同将在国际社会的一切问题上紧密协作，继续推进相关工作协商。

新伤旧怨 难消难解

自去年12月20日雷达事件发生以来，日韩双方各执一词，龃龉不断，让日韩关系一度降至冰点。

据日媒报道，韩国国防部在今年1月8日的记者会上表示，针对这一雷达事件，韩国已经相应制定了专门针对友国军用飞机实施低空威胁飞行时的具体行动指南。之后，韩国海军取消了今年2月干部考察海上自卫队基地的计划，日本防卫省也停止了海军自卫队舰艇停靠韩国。

“雷达事件导致日韩防卫交流规模缩小，阻碍了双方的正常交流合作，但这不是影响两国关系的唯一因素。”中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东认为，日韩之间在双边问题上存在一些亟待解决的问题，而长期影响两国关系的主要因素究其根本主要有两点，一是领土争端，二是历史遗留问题。

冰冻三尺非一日之寒。资料显示，就在雷达事件前一周，韩国军方宣布在独岛（日称竹岛）近海进行为期两天的军事演习，遭到日方强烈反对。今年1月28日，正处雷达事件持续发酵之际，日本外相河野太郎主张争议岛屿为日本领土，引发韩方严正抗议。此外，对慰安妇和劳工问题等处理方案的悬而未决也让日韩之间频频对立，不断纠缠。

加强协调 求同存异

“日美韩防卫合作十分重要，日韩关系如果搞不好，会直接影响到这一军事框架。”岩屋毅曾担忧，火控雷达事件如果继续僵持，“日美韩”机制将遭受打击。

作为日韩共同的盟友，美国也很不放心。吕耀东分析：“日韩同为美国盟国，三方有广泛的共同利益基础。面对日韩关系的冷却，美国心存忧虑，希望能把控好方向。”

今年5月23日至28日，美国、日本、韩国和澳大利亚在关岛附近海空域举行了代号“太平洋先锋队”的海上联合军事演习，这是美日韩澳四国首次在西太平洋举行联合军演。韩国广播电台（KBS）24日称，韩日此前因“雷达照射”问题引发外交摩擦，而美国则邀请韩日同时参加联合演习，旨在对两国进行协调。

在香格里拉对话会上，日韩就半岛以及朝核问题未来走向达成共识，均对朝鲜在5月初发射短程弹道导弹一事提出批评，引发外界对日韩关系回暖的猜测。

“美国更希望日韩两国能够‘求同存异’，在诸多方面‘共患难’，对于关注的共同问题，需要一起发力。”吕耀东表示：“日韩双边问题解决是一个长期过程，此次两国防长在新加坡的会面也仅仅是个开始。双方能否采取进一步措施改善双边关系，还要看后续的情况。”

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