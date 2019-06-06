美国把“加征关税”当神器了（环球热点）

4月5日，在美国加利福尼亚州卡莱克西科市，美国总统特朗普（左三）视察美墨边境隔离墙时对媒体讲话。

新华社/路透

近日，美国再次抡起关税大棒，砸向自己的第三大贸易伙伴国——墨西哥。理由是美墨边境非法移民问题。

当地时间5月30日，美国总统特朗普宣布，从6月10日起，将对所有从墨西哥进口的商品征收5%的关税。如果墨西哥不采取有效措施缓解非法移民问题，关税将在7月1日增加到10％，8月1日增加到15％，9月1日增加到20％，10月1日增加到25％，并永久固定直到问题彻底解决。

天堂太远 美国太近

“我们正处于（与美国）建立良好关系的好时期。这个消息像是泼了我们一身冷水。”墨西哥外交部副部长希德愤怒地表示，美国威胁加征关税会有灾难性后果，对两个正在升级自贸协定的国家来说有些荒唐。

威胁加征关税似乎还不解气。据“今日俄罗斯”（RT）报道，6月2日，特朗普在推特上直言不讳地指责墨西哥，数十年来一直在利用非法移民、走私犯和贩毒集团“虐待”美国。他要求墨西哥必须采取措施，阻止非法移民涌入美国。

“离天堂太远，离美国太近”，外媒感叹，和美国拥有绵长的边境线，墨西哥近日愈发意识到：做美国的近邻真不容易。

众所周知，去年11月，美墨加正式签署贸易协定（USMCA），目前正处在三国议会各自审议待通过阶段。

“在此背景下，美国突然‘袭击’墨西哥，令人费解。”中国社科院拉丁美洲研究所政治研究室主任杨建民对本报记者表示，为使美墨加协定能在美国国会通过，今年5月17日，美国贸易代表办公室发布声明，宣布取消对加拿大和墨西哥进口的钢铁和铝加征关税。突然又宣布对墨西哥加征关税，这是背信弃义、自己反对自己的行为。

错愕愤怒之余，墨西哥试图寻找积极理性的解决方案。6月1日，墨西哥总统洛佩斯重申，希望两国以对话方式化解非法移民危机。6月5日，墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德率代表团到华盛顿与美国国务卿蓬佩奥磋商加征关税事宜。

但墨西哥也不准备一味妥协。洛佩斯说，如果美方落实加征关税措施，墨方已有应对方案，同时保留诉诸法律的权利。墨西哥一些商业组织呼吁政府回击美方加征关税举措。

对墨加征关税，美国国内的质疑反对之声亦不绝于耳。“非法移民的确会给美国带来的很大伤害，然而，这些关税却会进一步惩罚我们的公民。”美国传统基金会学者卡拉法诺指出：“美国民众将被迫为日常商品和服务付出更多的经济代价。”CNBC网站引述白宫消息人士的话称，“姆努钦和莱特希泽虽然经济意识形态截然不同，但在反对征税问题上，表现出罕见团结。”

“分层级、分时段加征关税，是特朗普政府惯用的心理战术，即通过层层加码的方式迫使对手屈服，是典型的零和博弈思维。”中国人民大学国际关系学院外交系主任李庆四认为，反对非法移民是一贯态度，加征关税是惯用手段，特朗普通过关税向墨西哥施压并不奇怪。

欲加之罪 何患无辞

“此次美国对墨西哥所有产品加征关税，力度之大，前所未有。”杨建民表示，这表明特朗普政府对非法移民问题极端重视，不惜背离协议，牺牲与墨西哥的经贸关系。

醉翁之意不在酒。专家分析认为，美墨边界的非法移民潮由来已久，美国此举意图并不简单。

在发布对墨加征关税的声明后，5月31日，特朗普又指责“墨西哥已经占美国便宜数十年”。《华盛顿邮报》称，特朗普政府将美国置身于同第三大贸易伙伴国的全面贸易战中。

“特朗普政府希望打着解决非法移民问题的旗号，使美国对墨西哥加征关税长期化，进而削减墨西哥对美国的贸易优势，迫使更多企业将生产环节转移到美国，促使‘制造业回归’。”杨建民说。

向墨征关税似乎不是简单的贸易问题。“解决‘非法移民危机’是特朗普的竞选承诺。特朗普政府把解决非法移民危机的皮球踢给墨西哥，一方面胁迫墨西哥采取行动，另一方面是为了同反对他建隔离墙的民主党争夺话语权，在国内政治斗争中赢得优势。”李庆四分析。

值得玩味的是，此次特朗普政府对墨西哥加征关税，借助的是1977年通过的《国际紧急经济权力法》。该法案给予美国总统在“国家紧急状态”之下不受限制地征收关税的权力，因具有强烈的单边主义色彩而多年未用。

而把“移民”当作征税理由的合法性也遭到质疑。据《今日美国》报道，彼得森国际经济研究所联合创始人伯格斯滕认为，特朗普政府的决定会在法庭上受到质疑，联邦法官可以在法庭审理案件时下令取消关税。

俄罗斯“今日经济”援引俄战略研究所专家霍洛德科的话说，美国对他国实行的是“经济恐怖主义”，其在国际舞台的侵略性和粗暴行为为所有国际关系参与者所见，包括美国的盟友。

李庆四认为，近年来，美国逆全球化而动，希望利用超级大国优势，奉行贸易保护主义和单边主义，试图通过双边谈判和关税施压等手段，实现各个击破、一网打尽的目的。

“关税不是万能武器，解决不了美国的根本问题。美国的根本问题是国内消费过度，储蓄率很低，劳动力成本很高，导致很多产品无法在美国国内生产。”中国社会科学院美国研究所外交研究室主任袁征认为，美国需要正视自身问题，而不是嫁祸他国。

得不偿失 自食其果

“我们不会走到不得不关闭边境那一步，因为对墨西哥进入美国的汽车征收25%的关税惩罚将是巨大的。”特朗普对关税“神器”信心满满。

“关税：特朗普的灵丹妙药”，美国《纽约时报》以此为题的社论讽刺说，特朗普似乎认为关税是解决一系列外交政策问题的方案。事实是，墨西哥不会为新征关税埋单，就像他们不会支付建墙费一样。

“大幅减少或消除”非法移民数量，绝非一朝一夕之功。

美方的自信来自哪里？袁征认为，现在墨西哥还没有放任非法移民问题不管，是因为其严重依赖美国市场。迫于关税大棒压力，墨西哥可能会做出适当妥协，做出口头承诺，加强边境管理，管制非法移民。

但也存在其他可能。李庆四表示，如果美国执意加征关税，提出过分条件，超出墨西哥承受范围，墨西哥可能选择对非法移民问题彻底撒手不管，美墨边境失控的风险将大增。此外，墨西哥还可能以牙还牙，将美墨加协定暂时搁置，美国会因小失大。

“美墨加协定要黄！”美国国家外贸委员会主席叶夏忧心忡忡地表示，“有什么贸易伙伴，还会信任政府在达成协议方面的诚意呢？”

“信誉的破坏会让美国得不偿失。即使签订双边协定，美国依然加征关税，为所欲为。这种协议的权威性、有效性和吸引力都会大打折扣，而且双方的诚信意识和契约精神，都被严重践踏和损坏。“袁征分析，特朗普加征关税的行为，给美墨加协定的未来增加了更多不确定性。

据《金融时报》报道，美国全国制造商协会主席杰伊·蒂蒙斯警告说，贸易和移民混杂创造了一种“莫洛托夫燃烧瓶政策”，必将给美国发展制造痛苦。

《今日美国》报算了一笔账：作为对美第二大出口国，墨西哥去年向美国出口3465亿美元商品，主要是汽车、机械、电器、家具及农产品。伯格斯滕的数据显示，25%的关税将令美国总经济成本增加860亿美元。

李庆四认为，面对美国的贸易大棒威胁，任何国家都不能心存侥幸，而应在多边主义框架下加强协作，抱团取暖，共同应对。

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