让匈牙利人爱上中医药（商界传奇）

图为陈震（前左）在“美丽中国·欢乐春节——2019年第三届中国春”文化节活动为匈牙利民众提供义诊服务。

（图片由陈震提供）

作为一名中医师，“DoctorChen”（“陈博士”）在匈牙利家喻户晓。从第一次乘坐“东方快车”到达布达佩斯至今，他的人生与匈牙利有整整30年的交集了。

“陈博士”名叫陈震。拥有欧洲唯一一家符合欧盟《药品生产质量管理规范》的天然药物制药厂、推动中医药在匈牙利成功立法、坚持在匈牙利开展中医义诊15年……作为中东欧中医药学会会长、匈牙利东方国药集团董事长，与其说他是一个商人，不如说他是怀仁心行仁术的中医师、中医药海外推广的先行者，促进中欧民心相通的牵线人。

背井离乡的创业者

1988年，黑龙江中医科学院中医药专业在读硕士陈震和两位年过七旬的中医专家，在北京搭乘连接东西方最长的“东方快车”，到匈牙利考察中医合作项目。8天8夜后，他们到达布达佩斯。

经历了4个这样往返的“东方快车”旅途后，陈震选择把根扎在匈牙利，开启了在异国他乡的创业之路。

想家，是每一个背井离乡者的情结。“我是背着一块酱油干出来的，想家的时候，掐出一小块放水里融化了食用。有一年春节，很想吃饺子，没有擀面杖，我把衣柜里的挂衣杆卸下来擀面皮。”陈震坦言，最初生活上的水土不服只是小事，真正“难”的是欧盟法律对中医和中医药近乎苛刻的限制和要求。

初到异国，陈震在布达佩斯一家诊中匈合办的诊所工作。行医之余，他开始潜心研究中药。3年间，他将中国常用的155味中药与匈牙利的草药进行对比研究。

“我发现，匈牙利当地有70多种草药和中国草药相同。”研究结果让他看到中医药在当地发展的希望。

1993年，时机成熟，陈震创建匈牙利东方国药集团。2005年，匈牙利东方国药集团成为第一家华人在欧洲独资的、符合欧盟《药品生产质量管理规范》的天然药物制药厂。

“在当地创业，最难过的是法律关。那时，中医药还没有在匈牙利立法，我需要研究如何在当地法律许可的范围内行医。”陈震凭着一股“偏向虎山行”的倔劲儿，硬是把枯燥繁冗的法律条文一条条研读下来。“这么多年，我也不知道自己研究了多少遍当地的法律，我一直坚持跟进当地法律的更新状态。”

谙熟匈牙利当地法律让陈震获益匪浅。如今，陈震公司的300多个产品获得了自由销售许可证，并在欧洲17个国家申请了90个专利。“陈博士药房”生产的中成药和保健品在匈牙利、斯洛伐克、罗马尼亚、希腊、塞浦路斯、芬兰等国的5000多家药房销售。

中医推广的探路者

“脚踏荆棘，他深耕药理拓荒海外市场；肩负重任，他俯首躬行弘扬中医文化。他守护民族医药这片热土，助力中医在海外焕发活力、续写新篇。在他身上，中医不老，历久弥新。”

2019年1月，陈震入选“2018全球华侨华人年度人物”。在颁奖典礼上，颁奖词如此评价他在海外推广中医文化的30年。

在匈牙利的最初几年，陈震看到，虽然民众对中医药的信任与日俱增，但中医药发展却面临当地法律和政策的重重约束。他明白，要想让中医药在当地扎根，必须得到政府层面的认可。

为此，陈震自觉扮演起在匈牙利推广中医的“拓荒者”角色。

精湛的医术是他推广中医最好的名片。经他治疗康复的患者不计其数，其中不乏政界高官，这也让中医渐渐进入匈牙利主流社会的视野。此外，他还邀请当地医生到中国访问，实地了解中医，消除误解和隔膜。

书籍是传播文化最好的载体之一。2002年11月，陈震出版匈文版《药膳与验方》一书。16年间，该书8次再版，成为当地社会了解中医药的必读书籍。2010年，陈震出版匈文版的《中药在中医临床上的应用》一书，很多匈牙利的中医师将此书规定为学习中医中药的标准教材。

陈震所做的不止这些。自2010年以来，每年3月至12月，陈震都坚持参与欧盟多国协作健康检查合作项目，并与74个医学专业组织专家一起，为匈牙利民众提供免费健康检查咨询。

“通过这个项目，我每年为匈牙利当地民众提供30—50次义诊服务，为中医药海外推广尽自己的一份力。”据陈震介绍，该项目将持续至2020年，预计完成800万人次的健康检查报告，为科研和疾病谱研究提供第一手“大数据”统计资料，也为未来中医药在主流医学领域建立预防治疗体系提供数据支撑。

终于，中医药立法在匈牙利被提上议事日程。“立法前3个月内，我和媒体互动了126次，”陈震记得，在立法论证的关键时刻，他频繁和当地媒体互动，为民众答疑解惑，并广泛宣传中医药在世界的地位和影响。

2015年，匈牙利正式颁布中医药立法实施细则并生效实施，成为欧洲首个为中医药立法的国家。2016年，匈牙利政府为中医颁发欧盟行医许可证，结束了匈牙利中医须在西医监护下行医的历史。

“现在，在布达佩斯，很中医诊所都开在市中心最漂亮最干净的地方。”陈震自豪地说，匈牙利当地的民众有80%接受中医药治疗，这在别的欧洲国家是没有的。

民心相通的架桥人

2019年1月底，中国农历春节前夕。中医再次在匈牙利刷了一把热度。

在布达佩斯千禧公园，“美丽中国·欢乐春节——2019年第三届中国春”文化节活动在这里盛大举行，精彩纷呈的中国文化展演吸引了无数匈牙利当地和欧洲各地的游客。其中，中医义诊展位前人头攒动，等候就诊的民众排起了长长的队伍。

把脉、询问、给建议、赠药膳……陈震忙得不亦乐乎。虽然很辛苦，但他乐在其中。据统计，3天里，陈震和匈牙利岐黄中医药中心中东欧中医药学会20余名中医界同仁，接待前来咨询、接受义诊的匈牙利民众共计5000余人，免费赠送药膳、养生汤、养生茶2万多杯。

这样的义诊活动，陈震坚持做了15年。“文明如水，润物无声。”陈震备感欣慰地说，义诊让中医逐渐走进匈牙利民众心中，让他们信任中医喜欢中医文化，用中国智慧维护着自己的健康，架起来中匈民心相通的桥梁。

“中医的海外推广之路，要实现可持续发展，需要‘固本求元’和‘培土生金’，必须走进当地‘人民’中去，根植在当地社会的土壤中。”陈震表示，这需要几代人坚持不懈地努力。

2006年，陈震与甘肃省卫健委合作共建的匈牙利岐黄中医药中心在布达佩斯英雄广场奠基，为中医药的国际传播交流建立了一个高水准平台。中匈两国医科大学的博士可以在这里实习；“洋医生”可以在这里培训；国际友人可以在这里体验色香味俱全的中医药。

“‘一带一路’为中医药海外推广提供了更多机遇。”陈震建议，广大华侨华人要发挥大国侨民的桥梁作用，以科研、法律和自主知识产权为后盾，继承、挖掘、整理、提高中国传统医学精髓，出版当地语言的中医药大健康专著，在“一带一路”“支点”国家构建“民心相通”桥梁，培育和谐共融的民间大环境。

2019年，陈震格外忙碌。恰逢中匈建交70周年，第16届世界中医药大会暨“一带一路”中医药学术交流活动11月将在匈牙利举行。作为世界中医药大会主席团执委，陈震透露，目前各项筹备工作正有序进行。

“中医药是中华民族的瑰宝，也是促进民心相通的重要桥梁，我们海外从业者一定会接续努力，让这份智慧惠及世界上更多人。”陈震说。

(责编：谭晓祺(实习生)、贾文婷)