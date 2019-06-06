新华社十论“今日之中国”

犹如浩浩荡荡的长江水，礁石险滩挡不住其奔腾向前。站在新中国成立70周年的新起点上，以习近平同志为核心的党中央带领近14亿中国人民劈波斩浪、奋勇向前，中华民族实现伟大复兴的历史进程势不可挡。

大江奔流天地宽

每一滴水珠，都蕴藏着奔腾的力量；每一个梦想，都融汇于伟大的时代。中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在，中国永远在！

屹然砥柱立中流

“我们有定海神针！”一则网友的回答简短有力，道出亿万中国人民的心声。

沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。面对风险挑战，以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，是今日之中国“乱云飞渡仍从容”的底气所在。

柳暗花明又一村

尽管有风浪侵袭，有艰难险阻，但从中国发展大势上看，新发展理念日益融入实践，迈向高质量发展的趋势不可阻挡，深化改革扩大开放的脚步坚定不移。面向未来，中国经济必将在攻坚克难中脱胎换骨，在风雨洗礼中稳健前行，开创“柳暗花明又一村”的新境界。

天工人巧日争新

面对风险挑战，办好自己的事情就是最有力的应对。

放眼今日之中国，创新发展的热潮方兴未艾。接续换挡的发展动能、迭代成长的科技变革、蓬勃兴旺的创业创新，展现“千磨万击还坚劲”的十足韧性，尽显“天工人巧日争新”的充沛活力。

直挂云帆济沧海

面对压力和挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，亿万中国人民迎难而上、砥砺奋进，改革的步伐更加铿锵，开放的大门越开越大。

今日之中国，在风雨洗礼中自强不息，在攻坚克难中开拓新局。

遍地英雄下夕烟

“不愿打，不怕打，必要时不得不打。”一段时间以来，美方推行霸凌主义，导致中美经贸摩擦不断升级。面对风险挑战，近14亿中国人民团结一心、砥砺奋进，迸发出不可战胜的强大力量。

人民是真正的英雄。今日之中国，亿万人民激扬家国情怀、凝聚奋斗力量，为实现中国梦奋力拼搏。放眼神州大地，一派“遍地英雄下夕烟”的壮阔景象。

风雨不动安如山

面对美方贸易霸凌、极限施压，中方保持战略定力，因势利导、统筹谋划、精准施策，在防范化解重大矛盾和突出问题上出实招硬招。

今日之中国，锻“六稳”之锚，聚改革之力，扬开放之帆，“中国号”巨轮劈波斩浪，行稳致远。

会当水击三千里

自信人生二百年，会当水击三千里。今日之中国，充满自信地向着既定目标阔步前行，近14亿中国人民意气风发，无论形势如何发展变化，坚持做好自己的事情，共同开创更加美好的明天。

立己达人谋大同

从普通民众到国际机构，“一带一路”倡议的全球“圈粉”，是中国立己达人、共谋发展的一个缩影。今日之中国，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，为乍暖还寒的世界经济注入一股“暖流”，在全球范围内赢得越来越多的支持者和同行者。

天下为公行大道

身处百年未有之大变局，当治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字给人类带来严峻挑战，治病除弊的中国理念，正在赢得国际社会的普遍认同；兼济天下的中国行动，凝聚起共同发展的强大力量，携手各国迈向合作共赢的康庄大道。

(责编：刘叶婷、贾文婷)