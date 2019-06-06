冰岛总统约翰内松会见尤权

新华社奥斯陆6月5日电 雷克雅未克消息：6月4日，冰岛总统约翰内松在总统官邸会见中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权。
尤权向约翰内松转达了习近平主席的亲切问候。他说，中冰建交以来，双边关系稳定发展。特别是近年来，两国高层交往密切，中冰自贸协定对经贸合作的重要推动作用日益显现，双方在能源、人文、北极事务等领域交流与合作不断取得新进展。中方愿与冰方在相互尊重、平等互利的基础上，进一步深化各领域务实合作，加强在国际和地区事务中的沟通，推动双边关系迈上新台阶。中方也愿加强两国文化文明的交流合作。
约翰内松请尤权转达对习近平主席的良好祝愿。他表示，冰方赞赏新中国成立70年来各领域取得的巨大成就，高度重视冰中传统友好关系，愿同中方一道，进一步密切各层级交往，深化经贸、能源、人文和北极事务等领域合作，推动冰中关系深入发展，共同造福两国人民。中华文明历史悠久，冰方愿加强双方交流互鉴。
应冰岛政府邀请，尤权于6月2日至5日率中共代表团对冰进行友好访问。其间，尤权还分别会见冰岛外长索尔达松、外交部常务秘书西于尔永松，考察斯瓦辛吉地热电站和冰宗教场所。
《 人民日报 》（ 2019年06月06日 06 版）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】