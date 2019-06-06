冰岛总统约翰内松会见尤权

新华社奥斯陆6月5日电 雷克雅未克消息：6月4日，冰岛总统约翰内松在总统官邸会见中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权。

尤权向约翰内松转达了习近平主席的亲切问候。他说，中冰建交以来，双边关系稳定发展。特别是近年来，两国高层交往密切，中冰自贸协定对经贸合作的重要推动作用日益显现，双方在能源、人文、北极事务等领域交流与合作不断取得新进展。中方愿与冰方在相互尊重、平等互利的基础上，进一步深化各领域务实合作，加强在国际和地区事务中的沟通，推动双边关系迈上新台阶。中方也愿加强两国文化文明的交流合作。

约翰内松请尤权转达对习近平主席的良好祝愿。他表示，冰方赞赏新中国成立70年来各领域取得的巨大成就，高度重视冰中传统友好关系，愿同中方一道，进一步密切各层级交往，深化经贸、能源、人文和北极事务等领域合作，推动冰中关系深入发展，共同造福两国人民。中华文明历史悠久，冰方愿加强双方交流互鉴。

应冰岛政府邀请，尤权于6月2日至5日率中共代表团对冰进行友好访问。其间，尤权还分别会见冰岛外长索尔达松、外交部常务秘书西于尔永松，考察斯瓦辛吉地热电站和冰宗教场所。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 06 版）

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