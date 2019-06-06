美国霸凌行径徒劳无益，中国有能力应对挑战

6月5日，中国社会科学院举办“中美经贸摩擦问题与出路”国家高端智库论坛。与会专家表示，中美合则两利，斗则俱伤。美国贸易霸凌行径不仅不能让美国“再次伟大”，也会危害国际经贸秩序，给全球经济复苏带来严峻挑战。中国从不畏惧任何压力和挑战，有信心迎难而上，化危为机，开拓一片新天地。

美国不应将国内问题国际化，向贸易伙伴国家发难

中国社会科学院副院长蔡昉认为，美国对中国及其他主要贸易伙伴大打贸易战，不仅是一种针对他国的霸凌行为，而且极大危害全球经贸秩序，造成巨大的负外部性，旨在阻挡甚至逆转经济全球化。历史潮流不可阻挡，这种倒行逆施终究会形成反向影响，使美国经济反受其害。

中国社会科学院美国研究所所长吴白乙说，近20年来，经济全球化迅猛发展，美国从这一历史进程中获得巨额红利。与此同时，经济结构变化、收入分配不均等问题导致美国内部治理出现问题，其深层次原因在于资本主义经济体系的内在矛盾性。美国不应将国内问题国际化，向贸易伙伴国家发难，将产业竞争力下降和部分社会群体收入下降归咎于其他国家的发展和全球竞争。

“今天的世界早已回不到各自为政的孤立时代，也没有哪个国家能退回到自我封闭的孤岛。”中国社会科学院欧洲研究所所长黄平表示，全球化时代，各国经济互存互补，形成了你中有我、我中有你的局面。用孤立主义、单边主义、贸易保护主义等套路，以换取与别人“脱钩”或靠“本国优先”使自己“再次伟大”，都无济于事。

国务院发展研究中心对外经济研究部副部长王金照认为，美国加征关税和出口管制等措施损人不利己。由于中国生产的产品物美价廉，并且很多商品在美国占有相当高的市场份额，美国很难在短期内找到合适的替代供货商。美国消费者和依赖中国生产零部件的生产企业将承担相当大比例的关税负担。

美国升级经贸摩擦加剧全球经济下行风险，危害全球经贸秩序

“将美国出现贸易赤字视为美国‘吃亏’，本身就是弥天大谎。”中国社会科学院原副院长李扬表示，一国出现贸易逆差，意味着该国国民超出本国的生产能力、享受了更多的物质财富，由于享受了质量高、价格便宜的产品和劳务，该国国民的福利得到显著增进。

“出尔反尔，不讲诚信，将对美国国际信用造成严重损害。”商务部国际贸易经济合作研究院美大所副所长周密认为，美方对中美贸易谈判共识和承诺屡次出尔反尔，导致磋商进程屡屡受挫。这会使对美方的不信任感扩散至其他国家，如果美国持续透支其国际信用，各方对美方履行承诺的能力将更不信任。

“美国破坏全球供应链、产业链与创新生态，对全球经济增长、世界经济分工格局以及全球迎接新工业革命等方面均造成了不良后果。”中国社会科学院经济研究所所长黄群慧认为，世界经济并不是一个只有顺差国才能获胜的游戏，在全球价值链分工的今天，打乱全球供应链和产业链布局会损害所有人的利益。

“美国发起的贸易战不仅事关中美两国，更与世界经济发展、国际关系稳定和国际法律秩序维护密切相关。”中国社会科学院国际法研究所副所长柳华文表示，美国对国际法合则用、不合则弃，更多的是用国际法约束别人，而不是自己。美国单方面发起贸易战，片面追求自身利益至上，无视国际法，违反国际法基本准则，破坏了世界经济增长和国际法律秩序。

中国坚持做好自己的事，经济发展韧性不断增强

专家表示，针对美国加征关税的保护主义做法，中国为了维护自身的正当利益和国家尊严，有理有节地进行反制。从多个层面来看，中国都有“不怕打贸易战”的底气。

从宏观角度看，中国经济开始出现内需主导的增长格局。最终消费对中国经济增长的贡献率从2010年的37.3%上升到2018年的76.2%。

从产业角度看，中国正提升在全球供应链、产业链和价值链分工中的位置。中国科技投入已跃居世界第二，每年的大学毕业生人数全球第一，中国的企业已积累一定的技术和资金实力。

“更重要的是，中国政府有应对挑战、解决问题的智慧和能力。近年来随着供给侧结构性改革深入实施，中国经济发展韧性不断增强。未来中国还将进一步提升创新能力，进一步扩大市场开放，打造更高水平的开放平台，形成更宽广、更密切的朋友圈。”王金照说。

专家们认为，在国际环境深刻复杂变化的背景下，中国始终坚持做好自己的事，保持冷静清醒，展现定力和担当，这一点不会改变。

“中国的市场规模很大，政策回旋余地也很大，进一步深化改革，持续扩大开放，切实做好自己的事，就能够迎难而上，化危为机，开拓一片新天地。”中国社会科学院工业经济研究所党委书记李雪松说。

相关报道:

美国挑起对华经贸摩擦损害两国和全球利益

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 06 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、岳弘彬)