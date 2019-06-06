新起点 再扬帆（记者手记）

国家主席习近平的到访，让莫斯科涌动着中俄友好的暖流。从各种研讨、签约到各类展览、交流，多彩的活动，丰硕的成果，是中俄关系大踏步迈入新时代的生动写照。

谈及中俄友好合作，有三句话的热度极高。这三句话，既是对中俄关系当前“最好”原因的解读，也是美好未来可期的基石。

一是“三好”：山水相连的好邻居、守望相助的好朋友、精诚协作的好伙伴，道出了中俄两国间的邻里之道。正如采访中很多人所言，中俄两国人民在共同抗击法西斯侵略的伟大岁月中结下深厚的战斗情谊，在70年的岁月里，两国人民的友好交往汇成“爱的海洋”。中俄友好经过了时间和历史的检验，顺应着两国人民的共同心声，成为中俄世代友好薪火相传的内生动力。

二是“三高”：互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高，定义了中俄关系现阶段的发展水平和重要意义。在习近平主席和普京总统的引领下，中俄友好合作不断发展，开创了中俄关系的“黄金时期”。正是因为两国元首对中俄关系的战略意义有着高度一致的认识，对推动两国关系持续深入发展怀有共同的决心和愿望；正是因为两国关系坚持以平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好为基础，坚持不结盟、不对抗、不针对第三国；正是因为两国关系拥有坚实的民意支撑，中俄关系才会历久弥坚，为纷繁复杂的国际形势注入强大正能量。

三是“三新”：新的历史起点、新的历史方位、新的历史机遇，是许多智库专家在谈及中俄关系未来时用得最多的表述。着眼现实，中俄两国有着各自发展振兴的共同需要，两国开展的内容丰富、具有战略意义的各领域、全方位合作，正面临新的机遇；放眼未来，中俄深化对接合作，相互支持，相互促进，两国完全有信心、有能力在过去70年经验成果基础上，迎来更高水平更大发展。增进政治互信、发展中俄关系，永无休止符。人们对习近平主席和普京总统决定将两国关系提升为中俄新时代全面战略协作伙伴关系倍感振奋，更信心满满。

82岁的俄罗斯历史文化研究学者闻一先生，在国际论坛发言时宣示自己“犹未老”，要保持青春激情，继续致力于俄中文化的交流互鉴。俄罗斯前外长、俄罗斯国际事务委员会主席伊万诺夫的目标，是要在30年后，以更大成就庆祝两国建交100周年……

对于追求世代友好的中俄两个大国、邻国来说，70年，正青春。

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 05 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、贾文婷)