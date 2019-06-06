“友谊之路”中俄联合摩托车骑行活动落幕

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“友谊之路”2019中俄联合摩托车骑行活动6月4日在莫斯科落幕，40多名中俄骑行勇士完成跨境长途跋涉抵达终点。
据了解，“友谊之路”2019中俄联合摩托车骑行活动的骑手们是4月27日从北京出发的，历经中国满洲里和俄罗斯后贝加尔斯克、乌兰乌德、伊尔库茨克、克拉斯诺亚尔斯克、新西伯利亚、车里雅宾斯克、喀山等地之后，于6月4日抵达终点莫斯科，全程9000多公里。
图为活动现场，一位俄罗斯男孩正在迎接参加活动的车手。
本报记者 周翰博摄
《 人民日报 》（ 2019年06月06日 03 版）
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