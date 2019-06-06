“俄中关系站上新的历史起点”

6月4日，在对俄罗斯联邦进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛前夕，国家主席习近平接受俄罗斯塔斯社、《俄罗斯报》联合采访，在俄罗斯各界引起热烈反响。接受本报记者采访的俄方人士表示，习近平主席高度肯定中俄关系高水平发展，为两国合作指明了新方向，中俄关系将迎来更高水平、更大发展的新时代。

新型大国关系的典范

6月5日，《俄罗斯报》头版头条全文刊发了对习近平主席的采访报道。“这对于《俄罗斯报》来说具有重要意义。”俄罗斯报社社长帕维尔·涅戈伊察自豪地说。

“站在新的历史起点上，中俄关系迎来新的发展机遇。”习近平主席专访中的这句话让涅戈伊察深有感触。作为媒体人，他见证了近年来俄中两国在经贸、科技、人文、医疗卫生等各个领域的密切合作，切实感受到俄中两国关系达到了前所未有的高度。

“‘携手促进世界和平稳定和发展繁荣，惠及世界人民’，正如习近平主席所说，俄中友好不仅有利于两国人民，也将成为世界和平发展重要稳定力量。”涅戈伊察说。

“俄中彼此是最友好、最可靠的朋友！”俄罗斯科学院世界经济国际关系研究所首席研究员亚历山大·洛马诺夫表示，国与国之间应该秉承相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。习近平主席提到的“以邻为伴，守望相助”正是这种关系的写照。

“俄中互为最大邻国，两国关系已经成为大国关系的典范。俄中之间保持高水平、强有力的合作关系，不仅符合双方的利益，也有利于世界的和平与发展。习主席此访，标志着俄中关系站上新的历史起点。”洛马诺夫说。

黑河大桥开发建设有限公司俄方分公司工程师亚历山大对俄中两国合作的未来充满憧憬：“黑河大桥通车后，对俄罗斯阿穆尔州乃至整个远东地区的经济发展都会起到促进作用。随着经贸、旅游和文化交流活动的日趋活跃，俄中两国人民的友谊会越来越深。”

让合作之路走得更宽

习主席在接受采访时为中俄两国推进经贸合作作出了重要指引。俄罗斯各界人士认为，俄中经贸合作将走得更深更实。

俄罗斯联邦海关署副署长斯特鲁科夫表示，2018年，俄中双边贸易额突破1000亿美元，创历史新高，在当前国际贸易和投资低迷、保护主义加剧的复杂形势下，俄中经贸合作取得显著成果更显难能可贵。相信两国在经贸合作中将进一步发掘出巨大潜力。“未来我们将采取更多措施，保障货物快速通行，相信两国的贸易往来会再创新高。”

俄罗斯副总理、俄中总理定期会晤委员会俄方主席阿基莫夫指出，过去一年，俄中经贸关系取得显著进展。“未来5年，我们有信心将年贸易额提升到2000亿美元。”

中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会副主席谢苗诺夫说，俄中已建立140对友好城市及省州、数十对经贸结对省州。在“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接合作的框架下，俄中地方合作将蓬勃发展。

俄罗斯莫斯科国际关系学院东亚与上合组织研究中心主任亚历山大·卢金表示，习近平主席提出“我们要勇于担当，普惠共赢，在国际事务中发挥更大建设性作用”，为俄中两个大国携手积极参与全球治理作出指引。当前，俄中双方在上海合作组织，中俄印、中俄蒙等合作机制，以及联合国、二十国集团、金砖国家、亚太经合组织等多边机制内进行有效协调，共同维护国际法和国际关系基本准则，支持联合国改革，推动构建新型国际关系。

俄罗斯科学院远东所所长卢嘉宁指出：“俄中应进一步加强在国际事务中的合作，为建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系发挥积极作用。”

（本报莫斯科6月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月06日 03 版）

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