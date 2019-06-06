日本调查一波音787航班舱压下降紧急事态

日本国土交通省5日说，日本全日空航空公司一架波音787航班1日下午由于舱内气压出现问题而发出紧急事态警告并下降飞行高度，国土交通省将对此重大安全问题展开调查。
据日本媒体援引国土交通省和全日空方面消息，当地时间1日下午2时左右，自美国圣何塞飞往日本成田机场的全日空171航班在高空飞行时，舱压开始慢慢下降。该航班宣布出现紧急事态的同时，驾驶员将飞行高度由13000米下降至3000米高度。由于客舱内并未出现压力急剧下降的情况，氧气面罩并没有被弹出。大约一小时后，该航班在成田机场着陆，机上163人无人受伤。
国土交通省认定，这一问题是可能导致事故的重大安全问题，于5日派出运输安全委员会航空事故调查人员前往成田机场展开调查。（记者姜俏梅）
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