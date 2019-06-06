国会议员：美国政府“悄悄”向沙特出售核技术

美国民主党籍国会参议员蒂姆·凯恩4日披露，沙特阿拉伯记者贾迈勒·卡舒吉去年10月遇害后大约两周，美国政府“悄悄”批准美国企业向沙特出售民用核技术。

凯恩当天发布一份声明，披露他所了解关联美方向沙特方面出售民用核技术的信息。他说，自2017年12月13日以来，美国能源部先后7次批准美国企业向沙特出售民用核技术，国会和公众不知道批准事宜。

其中，能源部去年10月18日授权一些企业出售核技术，当时距离卡舒吉遇害仅16天；今年2月18日再次授权。

卡舒吉去年10月2日在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内遇害，美国国会一些议员因而呼吁制裁沙特。美国总统唐纳德·特朗普以沙特是美国在中东的“重要盟友”为理由，不考虑那些议员的呼声。

凯恩在声明中说，政府去年批准企业出售核技术的时间节点“令人震惊”和“不安”，呼吁政府公布关联美方出售核技术的信息。

多家媒体4月初报道，美国政府正悄悄推动与沙特“分享”核技术；能源部自2017年以来批准6家企业向沙特出售民用核技术。

依据美国法律，一家企业如果需要向沙特方面转让核能领域的文件、电子介质、知识、人才以及参与在沙特生产某种核材料，必须得到联邦政府批准。能源部下属国家核安全管理局先前证实，所有获准向沙特提供核技术的企业“都提出书面申请，要求不公开它们”参与沙特项目的情况。

民主党籍参议员鲍勃·梅嫩德斯、共和党籍参议员马尔科·鲁比奥、民主党籍众议员布拉德·舍曼等人4月致信能源部，呼吁尽快公开哪些企业获得能源部授权、得以与沙特方面分享敏感核技术；这些企业获得授权后能够分享哪些技术；为什么企业要求不公开他们与沙特的项目。

能源部迄今没有回应议员们的呼吁。

多家媒体报道，沙特希望建造两座核反应堆，美国、韩国、俄罗斯等国企业有意参与。只是，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼去年接受美国哥伦比亚广播公司采访时的言论触发美方一些议员忧虑。他当时说，沙特无意获得核武器，但如果伊朗研制核武器，“我们将尽可能快地追上”。

今年5月24日，特朗普以“伊朗威胁”名义，利用一项联邦法律所设“紧急通道”，绕过国会审核，直接批准向沙特等国出售81亿美元军火，招致不少议员批评。

凯恩在声明中说，美方批准向沙特出售核技术将使“这一地区的紧张局势以危险方式升级”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、贾文婷)