美国得州发生车祸致6人死亡5人重伤 伤亡者均为非法移民

美国得克萨斯州警方5日公布了一起交通事故：该州努埃塞斯郡日前发生一起车祸，造成6人死亡，5人重伤。车上乘客均为来自萨尔瓦多的非法越境移民。
哥伦比亚广播公司达拉斯频道消息，努埃塞斯郡警长丹尼尔·罗布劳当日召开新闻发布会称，当地时间6月4日夜间，警方在距休斯敦西南约220英里处的公路上，追捕一辆SUV。但因大雨磅礴、道路湿滑，警方随后中止了追捕任务。5日凌晨4时，警方返回这条公路，并在公路上发现了2名伤者。之后，警方找到了涉事SUV，该车已坠入道路边的排水沟。
警方称，车上共计14名乘客，6人死亡，5人重伤，3人轻伤。伤者已送医救治。
警方表示，暂不清楚车祸是否因追捕所致。经调查，事发车辆在坠入排水沟时，行驶速度达到50英里/小时。
美国边防巡逻队执法人员称，车上乘客均为来自萨尔瓦多的非法越境移民。
据美联社报道，数年来，美国边境城市因追捕非法移民而引发致命车祸的情况时有发生。2018年6月，距得州圣安东尼奥西南约100英里处，一辆载有14人的SUV在被追捕时发生翻车事故，造成5人死亡；2015年，休斯敦西南约90英里处，在追捕过程中，一辆载有14人的SUV发生车祸，致6人死亡；2012年，得州圣安东尼奥东南部，车辆在高速上逃亡时发生车祸，造成15人死亡。
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