法国拟限制销毁非食品类商品 奢侈品有特殊安排

法国总理爱德华·菲利普4日宣布，为减少资源浪费和保护环境，法国将禁止销毁没有售出的非食品类商品。
法国总理办公室列举数据，显示法国境内每年丢弃或销毁合计金额超过6.5亿欧元的未售出商品，超过商家捐赠同类商品总额的5倍。
“这种浪费难以置信，堪称丑闻。”菲利普说，政府将制定法案，预期2021年至2023年生效，禁止销毁未售出的衣服、电子产品、卫生用品和化妆品等非食品类商品。
一部关于电子商务企业亚马逊公司大量销毁顾客退回商品的电视纪录片播出后，法国政府环境部分管生态事务的国务秘书布吕内·普瓦尔松今年1月承诺，政府将为减少资源浪费采取措施。
英国时尚奢侈品企业博柏利公司去年为维护品牌价值，销毁总额2860万英镑的服装、配饰和香水，触发争议。
不少奢侈品企业以“销毁库存”方式防止产品遭“贱卖”。
一些奢侈品企业担忧，政府推行环境保护举措可能损害企业品牌价值。法国总理办公室说，将会为奢侈品企业作出特殊安排。（许苏培）【新华社微特稿】
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