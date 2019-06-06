拜登竞选打“净零排放”环保牌

美国前副总统、民主党人乔·拜登自5月中旬启动总统竞选活动以来一直求“稳”，以争取扩大选民支持基础，遭竞争对手嫌弃为“没有新意”。

拜登的竞选团队在世界环境日前夕放出“大招”：揭晓“清洁能源改革”计划，承诺拜登一旦当选总统，联邦政府将投入1.7万亿美元，推动美国2050年以前实现“百分百依赖清洁能源”和“净零排放”、即二氧化碳消除量完全抵消排放量。

【避免“得罪”】

拜登在社交媒体发布一段视频，呼吁施行“清洁能源改革”，以抵御气候变化“危机”，对他的前上司、民主党籍前总统贝拉克·奥巴马任内的环境政策作较大改进。

路透社报道，拜登启动竞选几个星期以来，在减少碳排放、延缓全球气候变暖方面受到竞争对手和环境保护团体诟病，指认他对待环境事宜不够“认真”、过度依赖奥巴马任内的政策路线。

路透社曾以一名竞选顾问为来源报道，拜登原本寻求站稳“中间立场”，希望既能迎合环保主义者，也不得罪传统制造业、能源行业的蓝领工人，尤其因为后者是现任共和党籍总统唐纳德·特朗普赢得2016年选举的关键“票仓”。拜登当时否认这种说法。

特朗普一度质疑“全球变暖”理论是“阴谋”，承诺保护化石燃料等传统能源行业；就任后宣布美国退出指导全球协力延缓气候变化的纲领性方案《巴黎协定》；以“保护就业”为由，推翻奥巴马任内的诸多环保举措。

特朗普的主要对手、民主党候选人希拉里·克林顿在竞选中一度“失言”，说她的减排措施“将让许多煤矿工人和煤炭企业没有活干”，使她失去不少传统产业企业和工人支持。

拜登承诺，一旦当选，上任第一天就会签署行政令，为推动美国2050年以前实现“所消耗能源百分百为清洁能源”和“净零排放”的目标设定落实机制；宣布美国重返《巴黎协定》。

吸取希拉里的“教训”，拜登方案承诺保障煤矿工人权益、联邦政府补偿企业为矿工治疗“黑肺病”支付的费用，协助社区应对因为关闭煤矿、煤电厂而陷入的经济困境，包括获取政府补助、促进私人投资，帮助失业工人“再就业”。

【承诺“就业”】

按照拜登竞选团队发布的声明，拜登如果当选总统，联邦政府将在10年内投入累计1.7万亿美元，用于清洁能源研究、对基础设施作现代化改造，以实现大幅“减排”。

为保障环保资金投入，拜登打算撤销特朗普任内的企业减税政策、减少给予企业避税和逃税方便的优惠措施、“确保企业缴纳理应承担的税额”。

政府另外鼓励私人企业投资清洁能源产业，预期投入总额超过5万亿美元。

拜登4日在新罕布什尔州几场竞选活动中宣传“清洁能源改革”。他当天参观普利茅斯镇一家可再生能源企业时说，他如果当选，目标将是让美国成为“全球唯一可再生能源技术出口大国”和“全球（延缓）气候变化最大推动力来源”。

他下一站在新罕布什尔州首府康科德与一家电力行业工会成员见面，兜售他的绿色能源计划。

工会组织是支持拜登的主要阵营之一，但对寻求全面推翻现行能源战略的方案持怀疑态度，包括国会一项呼吁“10年内彻底弃用化石燃料”的不具约束力决议。

拜登承诺，计划所列对基础设施作绿色改造的项目可以创造数以百万计就业岗位，“我没有开玩笑，这些是实实在在的就业岗位”。

【表达“共识”】

环保团体“日出运动”执行总监瓦尔希尼·普拉卡什说，拜登计划是“一个良好开端”，把拜登就环保议题放弃“中立”归功于环保人士的敦促和施压。

环保人士比尔·麦基本在社交媒体“推特”写道，拜登的最新竞选承诺“表明民主党阵营已经达成一项共识，美国公共土地上的石油、煤炭、天然气（开发）必须停止”。

部分与拜登竞选民主党党内总统候选人提名的对手，包括联邦参议员伯尼·桑德斯和伊丽莎白·沃伦，先前采取与拜登相比显得激进的环保立场，包括明确支持国会“弃用化石燃料”决议。

拜登说，他认可这项决议的基本理念，即必须采取更有雄心的气候变化应对举措。他首度声明，不会接受化石燃料企业及其主管的捐款，与其他大部分民主党参选人一同呼吁禁止在属于联邦政府的土地和水域启动新的油气开发项目。

同时，他的方案包括延续和改进奥巴马任内几项政策，包括提高汽车、电器等产品的节能标准、鼓励开发和使用先进生物燃料以及减少煤电厂等工业设施排放的“碳捕捉”技术。（沈敏）（新华社专特稿）

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