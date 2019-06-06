敲山震虎？ 美航母未穿过霍尔木兹海峡进入海湾

美国军方官员3日向媒体确认，美军上月向中东派遣的“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰打击群至今没有穿过霍尔木兹海峡进入海湾。

美军当天邀请美联社等媒体参观“亚伯拉罕·林肯”号。这次媒体采访活动安排的时机耐人寻味。前一天，美国国务卿迈克·蓬佩奥说，美方愿意“不预设条件”与伊朗对话。

美联社报道，记者们当天在阿拉伯联合酋长国集合，经过两个小时飞行，降落在“亚伯拉罕·林肯”号航母上，参观停留大约4个小时后返回。“亚伯拉罕·林肯”号当天在阿曼以东320公里的阿拉伯海水域。

问及“亚伯拉罕·林肯”号为什么不进入海湾，打击群指挥官约翰·韦德说，他的部下能够“在任何时间、任何地点执行命令”，但他拒绝说明“命令”内容。

“亚伯拉罕·林肯”号指挥官帕特南·布朗则回答：“你不想无意中让事态升级。”

美军5月上旬派遣“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群和B-52型轰炸机特遣队前往海湾，随后进一步部署两栖攻击舰和“爱国者”防空导弹系统作为支援，以应对所谓伊朗对美国的“可信威胁”。美国5月下旬宣布向中东增兵大约1500人。

“亚伯拉罕·林肯”号的随行美军战舰包括“班布里奇”号核动力导弹巡洋舰、“伦纳德·梅森”号驱逐舰、“尼采”号驱逐舰和“莱特湾”号导弹巡洋舰。

“亚伯拉罕·林肯”号最有名的一次露面是在2003年5月1日。时任美国总统乔治·W·布什当时在这艘航母甲板上宣告伊拉克战争军事打击“任务完成”。

美国航母和战舰以往穿过霍尔木兹海峡进入海湾并不鲜见。上一艘进入海湾的美军航母是“约翰·斯滕尼斯”号，去年12月驶入海湾，接替去年3月离开的“西奥多·罗斯福”号。暂时不清楚“约翰·斯滕尼斯”号是否还留在海湾。

按照美联社的说法，美军这次向中东派出“亚伯拉罕·林肯”号，以应对所谓伊朗构成的“迫在眉睫威胁”，却并不抵近海湾，不同寻常。

同时，美军没有停止“秀肌肉”。美国空军2日发布消息，出动一架B-52轰炸机，与“亚伯拉罕·林肯”号配合训练，训练课目包括“模拟打击”。美联社记者3日看到多架F/A-18型“大黄蜂”战斗机在航母上空演练。

对伊朗极限施压一段时间后，美国立场似乎又有变化。蓬佩奥2日说，美方愿意“不预设条件”与伊朗对话，但美方促使伊方“改变行为方式的努力”不会停止。美国总统唐纳德·特朗普近来再次提及与伊朗对话的可能性。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼2日说，美方就对话是否预设“前提条件”以及是否与伊方“开战”的说法反复变化。伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫3日回应道，美方解除制裁以前，伊方不会与美方对话。（王宏彬）（新华社专特稿）

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