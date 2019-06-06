联合国经费捉襟见肘 美国拖欠最多超过八亿美元

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯4日告诉各国外交官，为帮助联合国克服财政困难，他上任之初一度考虑出售位于美国纽约市曼哈顿区的官邸。

联合国大会分管行政和预算的第五委员会当天举行会议。古特雷斯发言时提到，2017年1月就任后，他做的第一件事就是询问是否可以出售秘书长官邸。“我没有开玩笑。这是真事。”

秘书长官邸位于曼哈顿奢华的萨顿居民区，是一栋四层联排别墅，有一座小花园，可以俯瞰东河，市场价值估计数以千万计美元。

只是，古特雷斯很快发现，根据联合国与总部所在地美国签署的协议，“卖房”超出秘书长的职权范围。

法新社解读，这一想法凸显联合国在管理资产和现金流动时受到严格限制。在古特雷斯看来，联合国财政状况“堪忧”，即便所有会员国按时、全额缴纳会费，这一最大政府间国际组织今年年底仍旧面临现金短缺难题。

由于多个会员国拖欠会费，联合国维持和平预算、常规预算分别出现15亿美元和4.92亿美元缺口。据联合国官员介绍，美国作为最大发达国家，拖欠维和经费最多，达8.52亿美元。

联大去年12月通过2019至2021年联合国常规预算、维和预算经费分摊比例决议，美国承担22%的常规预算、略超28%的维和预算。美国总统唐纳德·特朗普主张“美国优先”，寻求削减美国分摊的会费，要求把维和经费分摊比例降为25%，没有成功。

为堵住经费缺口，古特雷斯呼吁设立维和行动流动资金，把所有维和特派团的现金余额汇总到一个单独的资金池，以缓解预算管理压力。

古特雷斯认为，需要为增加资金流动性采取措施，联合国“无法在这样一个现金短缺的环境下有效运行”。他警告，如果财政状况无法改善，他为推动联合国改革增效而作的努力恐怕会打折扣。（王逸君）【新华社微特稿】

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