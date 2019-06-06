日本停止搜寻坠毁战机残骸 F-35A有望近期复飞

日本防卫大臣岩屋毅4日说，日本政府决定停止搜寻将近两个月前在太平洋上空失事的一架F-35A型战斗机残骸。

这是F-35A战机首次坠毁，同时是F-35系列战机第二次坠毁。日本与美国方面尚未查明最新失事原因。

【放弃搜寻】

这架F-35A战机隶属日本航空自卫队，4月9日夜间飞行训练时失事，飞行员下落不明。

由于担心军事机密外泄，美国海军“异常迅速地”着手搜寻，但只打捞到部分残骸，5月9日停止搜寻。岩屋毅当时表示，日方会继续搜寻。

尽管日方额外搜寻近一个月，仍无法找到战机大部分残骸，也没有发现飞行员下落。岩屋毅本月4日在新闻发布会上说，日本政府已经停止搜寻这架战机。

失事战机从美国军工巨头洛克希德-马丁公司购买，日本三菱重工业公司组装，机龄不足一年，是在日本组装的第一架F-35战机。日本政府先前希望把日本打造成F-35战机的地区组装和维护中心。

航空自卫队从去年年初开始引进F-35A战机，以替代老旧的F-4型战机。日本东北部三泽基地今年3月组建80人编制的飞行队；包括失事战机在内，这一基地共有13架F-35A战机。

4月9日晚7时左右，失事战机与另外3架F-35A战机从三泽基地起飞，大约30分钟后飞至三泽基地以东135公里的太平洋海域上空，继而在地面雷达屏幕上消失。

【有望复飞】

战机失事后，三泽基地12架F-35A战机停飞至今。不过，日本政府人士告诉共同社记者，12架战机有望近期复飞。

消息人士说，F-35A战机可与其他同型号战机分享飞行数据，日本防卫省已经由其他战机获取失事战机的飞行数据，再加地面雷达记录，因而得以模拟失事前后的场景。

岩屋毅4日说，日本航空自卫队仍在分析战机失事原因，已经取得不少进展，预期“不久便能将失事的可能原因缩小到几种”。按照他的说法，F-35A战机复飞日期尚未确定。

F-35战机2006年首飞成功，搭载先进武器系统，具备隐形和超音速巡航能力，是世界最先进战机之一。这一系列战机分为F-35A、F-35B和F-35C三种型号，分别是常规起降型、短距起飞／垂直降落型和航空母舰起降型。

共同社报道，每架F-35A战机售价超过100亿日元（约合6.4亿元人民币）。日本打算购买105架F-35A战机，随后再购买42架F-35B战机。不少媒体关注失事调查结果是否会影响日方购买F-35系列战机的计划。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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