面对经济封锁 卡塔尔加紧发展农业 摆脱进口食品

自2017年6月断交风波以来，卡塔尔遭到周边多国的经济封锁，连食品进口都成问题，只能以昂贵运费从土耳其、伊朗等国空运。

这个产油国随即把摆脱食品进口依赖、发展农业视为头号任务，两年间显著提升蔬菜、禽类等食品的自给程度，某些品类甚至从“近乎完全进口”发展到“有余粮出口”。

【破解封锁 大力促农业】

沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林和埃及四国2017年6月与卡塔尔断交，指认卡塔尔“支持恐怖主义”“破坏地区安全”以及倒向伊朗。卡塔尔否认这些指认。

四国对卡塔尔施行经济封锁，终止直飞航班、海路交通和陆地跨境贸易。

卡塔尔沙漠较多、水资源紧缺，夏季气温高达50摄氏度，食品长期依赖进口。遭封锁后，卡塔尔出动卡塔尔航空公司飞机从土耳其、伊朗、摩洛哥等国进口食品，但空运费用昂贵。有270万人口的卡塔尔随即把发展农业列为头号任务。

“遭封锁以来，我们24小时加紧忙活，没日没夜地忙活：开垦土地、提高产量，”卡塔尔农业发展公司总经理萨瓦德·穆罕默德·库瓦里说，“要克服严酷的气候地理条件相当不容易，需要特殊技术和特殊手法。”

经过两年打拼，这家企业的蔬菜日产量从7至10吨提高到“冬季、即旺季的25至30吨”，增产效果明显。

卡塔尔农业管理部门介绍，2016年全国市面上只有12%的蔬菜产自本国，如今这一比例提升至25%。

【增产明显！进口转出口】

卡塔尔希望到2023年实现70%的粮食自给，已组建一个粮食安全部门着手实现这一目标。

知情人士介绍，卡塔尔农业多个领域取得显著进展。例如，卡塔尔原先市面上98%的乳产品和禽类产品依靠进口，如今自给有余，有望转为出口国。

卡塔尔农业发展公司水果和蔬菜产量大幅提升，正在寻求向乌克兰、俄罗斯等国出口。不过，卡塔尔政府认为，当前优先任务是保障自给自足，因而没有对这家企业出口事宜“开绿灯”。

总经理库瓦里承认，在卡塔尔发展农业“成本非常高”，例如企业扩大业务的追加投资达到550万美元，需要不遗余力才能避免亏本。

按照运营经理奈扎尔·埃塔奈的说法，他平时不断试验新种子、新种植技术和新节水措施，收获颇丰。最近，他采摘一个大南瓜时估算，“至少有8公斤重”。

这家企业希望2020年初以前把运营的温室数量和耕地面积再翻一番，以响应卡塔尔政府关于粮食自给自足的号召。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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