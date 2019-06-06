呼吁查血铅 法国担心巴黎圣母院大火造成铅污染

法国巴黎卫生部门呼吁住在巴黎圣母院附近的孕妇和儿童查血铅，担心4月15日发生的巴黎圣母院大火造成铅污染。巴黎圣母院屋顶和尖塔中含有数百吨铅，其中一部分在大火中熔化。

法新社4日报道，卫生部门呼吁住在巴黎圣母院所在地斯德岛的孕妇和7岁以下儿童“去找全科医生，让医生开血铅检测单”，“以防万一”。

卫生部门发出这一呼吁前，一名住在斯德岛的儿童查出血铅超标，每升血液含铅量比正常值多50微克。卫生部门3日发表声明，说已经着手调查这一情况是否与巴黎圣母院火灾相关。

政府部门承认巴黎圣母院大火导致铅散布到空气和土壤里，但表示对公众健康“大体”不构成风险。

大火后，政府部门关闭一些区域并指导附近居民清洁住宅和家中物品。（欧飒）【新华社微特稿】

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